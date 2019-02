Osnabrück. Die Einigung der CDU und der SPD/UWG-Gruppe zur Millionenförderung des Wohnungsbaus im Landkreis Osnabrück steht in der Kritik. Der unabhängige Landratskandidat Frank Vornholt, die Grünen-Landratskandidatin Anna Kebschull und der von SPD und UWG unterstützte Landratskandidat bringen neue Ideen in die Diskussion ein.

Vornholt hält den vorgesehenen Fonds in Höhe von 1,5 Millionen Euro für bezahlbaren Wohnraum und städtebauliche Entwicklung angesichts der unterschiedlichen Bedarfe in den Gemeinden „eher wie ein Korsett, welches über die Kommunen gestülpt wird“. Es verstärke sich der Eindruck, „dass es sich um reine Symbolpolitik handelt und hier Wahlkampf auf Kosten der Kommunen gemacht werden soll“, kritisiert der Meller, der bislang als Sprecher der Bürgerinitiative „Keine 380-kV-Leitung am Teuto“ bekannt war. Wenn der Wohnungsmarkt effektiv belebt werden soll, dann muss das Bauen laut Vornholt insgesamt billiger werden.

Er denkt dabei an eine deutliche Verkürzung der Genehmigungsverfahren und fordert, dass sich der Kreis Osnabrück gemeinsam mit anderen Landkreisen beim Land Niedersachsen für die Senkung der Baunebenkosten einsetzt. Vornholt zeigt sich über die Kehrtwende der Kreispolitik bei der Wohnungsbaupolitik verwundert, da noch in einem gemeinsamen Antrag der CDU/FDP/CDW-Gruppe und der SPD/UWG-Gruppe vor einem halben Jahr anders verfahren werden sollte, um Wohnraum zu schaffen.

Vornholt: So entsteht eher weitere Bürokratie als bezahlbarer Wohnraum

Darüber hinaus hält Vornholt die zugesagten 1,5 Millionen Euro angesichts der Größe des Landkreises nur für „einen Tropfen auf den heißen Stein“. Er kritisiert, dass das Eigenkapital der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück (BGLO) aus Kreismitteln um 3 Millionen Euro erhöht werden soll. Bislang richte die BGLO den Fokus eher auf die Sanierung und Modernisierung des eigenen Bestandes. Daher sei fraglich, ob mit den Millionen auch der angestrebte Zweck des Baus von neuen Wohnungen erreicht werde. Vornholt glaubt, dass mit den geplanten Maßnahmen eher weitere Bürokratie, als bezahlbarer Wohnraum geschaffen werde.

Auch FDP will Baugenehmigungsverfahren verkürzen

Einen Antrag zur Verkürzung der Genehmigungsverfahren hat unterdessen auch die FDP-Kreistagsfraktion für die kommende Kreistagssitzung am 11. März eingebracht. Der Antrag sieht mehrere Maßnahmen vor, um das Abarbeiten von Bauanträgen zu beschleunigen und mehr Wohnraum zu schaffen. So fordern sie darin etwa, dass die Kreisverwaltung sicherstellen müsse, dass eingereichte Bauunterlagen innerhalb einer Woche verbindlich auf Vollständigkeit hin geprüft werden müssten. Darüber hinaus sollen nach Vorstellung der Freien Demokraten vereinfachte Baugenehmigungsverfahren, zum Beispiel für Einfamilienhäuser, innerhalb von vier Wochen beschieden werden. Die Verfahren, die etwa bei fast allen Mehrfamilienhäusern zum Tragen kommen, sollen nach den Wünschen der FDP innerhalb von acht Wochen abschließend beschieden werden. Der Landkreis und die Gemeinden müssten zudem mit einem zeitgemäßen und einheitlichen digitalen System zur Einreichung von Bauanträgen ausgestattet werden.

Die Grünen-Landratskandidatin Anna Kebschull weist auf einen Antrag der Kreistagsfraktion der Grünen hin, wonach dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum nicht ausschließlich in der Förderung von Neubau begegnet werden sollte. Sie wünscht sich Anreize eher durch den Kauf von Grundstücken durch die Kommunen oder durch eine leicht gesteigerte Beteiligung an der BGLO. Es sei zwar „durchaus erfreulich“, dass die Große Kooperation inzwischen auch eine Handlungsbereitschaft signalisiere, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, jedoch ziele der Antrag allein auf Förderung von Grundstückskauf und auf eine minimale Beteiligung an einer Baugenossenschaft. „Das allein wird nicht zwingend zu bezahlbarem Wohnraum führen“, zeigt sich Kebschull überzeugt. Viele wichtige Aspekte wie etwa Instrumente für einen erfolgreichen und schonenden Ausbau des Wohnraums würden nicht berücksichtigt.

Grünen-Landratskandidatin fordert Baukostenzuschüsse

Die Rothenfelderin denkt dabei an eine Förderung zur Optimierung im Wohnbestand oder vorgearbeitete Angebote einer Modulbauweise, mit der günstig und energieeffizient gebaut werden könne, um teure Planungskosten einzusparen. Den Antrag der CDU und der SPD/UWG-Gruppe hält sie insgesamt für „nicht wirkungsvoll, weil er nur auf Bauanreize setzt und daher Gelder auch fehlinvestiert werden können“. Eine Förderung des Grundstückskaufs könne nur eines von vielen Instrumenten sein. Kebschull schlägt vor, dass der Landkreis die Kommunen finanziell beim Erwerb von geeigneten Flächen oder Objekten durch Zuschüsse beim Grundstückserwerb und über Baukostenzuschüsse je nach Größe der Wohnung unterstützt. Zudem solle der Landkreis den Gemeinden bei der Ermittlung von Fördermöglichkeiten aus Bundes- und Landesmitteln helfen. Soweit Bestandswohnungen in den Kommunen einen energetischen Sanierungsstau aufweisen, solle sich der Landkreis diese Immobilien nach Möglichkeit sichern. Nach anschließender Sanierung sollen diese Wohnungen nach Auffassung der Grünen in den geförderten sozialen Wohnungsmarkt zurückgeführt werden.





Der von der SPD unterstützte Landratskandidat Horst Baier freut sich, dass sich der Landkreis auf Initiative der SPD-Kreistagsfraktion „endlich bei der Förderung des Wohnungsbaus bewegt“. Er bemängelte jedoch die konkrete Umsetzung der Wohnungsbauförderung. Etwas befremdlich sei der gewählte Begriff „Fonds für bezahlbaren Wohnraum und städtebauliche Entwicklung“, da die eigentliche Absicht zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum so verwässert werde. Auf Bestreben der CDU sollen demnach auch Maßnahmen zum Hochwasserschutz gefördert werden. Baier kritisiert jedoch: „Die CDU-Idee geht in die völlig falsche Richtung und ist am Bedarf vorbei gedacht. Mit Maßnahmen zum Hochwasserschutz werden keine bezahlbaren Wohnungen geschaffen.“

Baier: An den Gemeinden vorbei

Darüber hinaus hält Baier es für den falschen Weg, dass sich der Landkreis Osnabrück an einer weiteren Wohnungsbaugesellschaft beteiligt. „Mein Konzept geht in die Richtung, den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden Fördermittel nach einem bedarfsorientierten Schlüssel zu geben, damit vor Ort eigenständig über die Verwendung nach klaren Kriterien entschieden wird“, sagt Baier. Die Baugenossenschaft könne hier ein guter Partner sein, aber nur einer von vielen Möglichkeiten. „Hier zeigt sich der in den letzten Jahren immer wieder festzustellende Ansatz, dass der Landkreis zentralistisch an den Gemeinden vorbei Themen regeln will“, kritisiert der Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück (SPD).

Vergabekriterien in Kooperation mit den Kommunen entwickeln

Auch die Erweiterung des Geschäftszweckes der Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft (Oleg), die bisher vorwiegend Gewerbeentwicklung im Auftrag der Kommunen betrieben hatte, greife mit dem beabsichtigten Wohnbauflächenmanagement in die Kernkompetenz der Kommunen ein. „Im Ergebnis hat der Landkreis dann mit der Baugenossenschaft, der BGLO und der OLEG drei Beteiligungen, die sich in irgendeiner Form um Wohnungsbau kümmern. Effiziente Strukturen sehen anders aus“, moniert Baier. Leider findee sich in dem Antrag kein Hinweis auf eine Einbindung der kreisangehörigen Kommunen. Baier fordert die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, um die Vergabekriterien für die Gelder in Kooperation mit den Kommunen zu entwickeln.