Osnabrück. Hungriger Eindringling: Ein Einbrecher hat sich in der Osnabrücker AWO ein Essen zubereitet und verspeist. Danach nahm er noch einen Computer mit.

Zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, drang der hungrige Einbrecher in das Gebäude der AWO an der Lengericher Landstraße ein, teilte die Polizei mit. Er kochte sich auf dem Herd ein Essen, aß diese und floh dann mit einem Computer.

Müder Einbrecher in Bielefeld

In Bielefeld war ein Einbrecher am Mittwoch offenbar mehr von der Müdigkeit als vom Hunger geplagt. In der Nacht war ein 29-Jähriger in ein Möbelgeschäft eingebrochen. Eine Fußgängerin hatte das Zerschlagen einer Scheibe gehört und die Polizei alarmiert. Diese fand den Einbrecher in dem Möbelgeschäft vor – schlafend in einem ausgestellten Bett. Als die Beamten ihn weckten, reagiert dieser aggressiv, beleidigte die Polizisten und trat nach ihnen. Der Mann hatte und Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden.

Hinweise zu dem Einbruch in Osnabrück erbitte die Polizei. Telefon: 0541/327-2215 oder 327-3203.