Osnabrück. Der trockene Sommer im vergangenen Jahr hat es gezeigt: Die richtige Bewässerung ihrer Felder wird für Landwirte immer wichtiger. Mit Smartcloudfarming gastiert aktuell ein Start-up in Osnabrück, das Landwirten per Benachrichtigung auf ihr Smartphone unterstützt.

Hinter der jungen Firma Smartcloudfarming stehen Bastian Kubsch, Michele Bandecchi und Tarun Garg. Die Vision der Gründer: Landwirte sollen via Nachricht auf ihr Smartphone informiert werden, welche Bereiche ihrer Böden mit welcher Intensität bewässert werden müssen. Für die Kunden ist die Information über den nötigen Bewässerungseinsatz denkbar einfach gehalten, doch hinter der Idee steckt eine gute Idee und viel technisches Know-how.

Datenermittlung auf zwei Wegen

Das Start-up ermittelt die Daten über die Bodenfeuchte auf zwei Wegen: Einerseits analysieren Kubsch und seine Mitstreiter aktuelle Satellitenbilder, deren Aussagekraft laut Kubsch in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen ist.

Als zweite Datenquelle fungieren Sensoren, die bis auf eine Tiefe von rund einem Meter in den Boden getrieben werden und alle 15 Minuten aktuelle Werte über die Bodenfeuchte übermitteln. Aus beiden Quellen errechnet eine Software unter Einbindung von Wetter- und Klimadaten eine dreidimensionale Karte, die den Landwirten Aufschluss darüber gibt, in welchen Parzellen eine präzise Bewässerung nötig ist.



Ziel: Ertragssteigerung

Für den Landwirt birgt das Geschäftsmodell des Start-ups mehrere Vorteile: Er kann den Boden nachhaltig und ressourcenschonend bewässern – und Erträge mit dieser Technologie steigern.

Die Idee hatten die drei Gründer schon im Jahr 2017. Bis heute entwickelte das Trio den Gedanken zu einem Geschäftsmodell weiter. Aktuell befindet sich das aus Berlin stammende Start-up im Osnabrücker Seedhouse, das jungen Unternehmen Starthilfe bei der Entwicklung gibt. Kubsch gefällt vor allem der kurze Weg zur Wirtschaft in der Region. Einige namhafte Unternehmen aus der Branche wie Grimme oder Krone beteiligen sich bereits am Seedhouse. "Die Betreuung im Seedhouse ist ein richtiger Vorteil für uns", sagt Kubsch. Start-ups bekommen in dem Zentrum nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Coachings unter anderem von Experten aus der Wirtschaft.



Was ist das Seedhouse Das Seedhouse an der Marie-Curie-Straße 3 in Osnabrück hat im Sommer 2018 den Betrieb aufgenommen. Gefördert wird das Start-up-Zentrum vom Land Niedersachsen, der Sparkasse Osnabrück und einer Reihe von regionalen Unternehmen. Das Seedhouse ist organisatorisch an das Innovationscentrum Osnabrück (ICO) angedockt, das sich nur einen Steinwurf entfernt befindet. Anders als im ICO erhalten Gründer hier in ihrer Anfangsphase eine Rund-um-Betreuung und finanzielle Unterstützung. Eine weitere Besonderheit ist das Engagement zahlreicher Unternehmen aus der regionalen Wirtschaft, die sich finanziell, aber auch inhaltlich beim Gründerzentrum engagieren. Der Fokus des Accelerators liegt auf den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelwirtschaft und Digitales.

Momentan ist das junge Start-up-Trio häufig an unterschiedlichen Standorten aktiv. Kubsch pendelt zwischen Berlin und Osnabrück, Bandecchi ist viel in seiner italienischen Heimat unterwegs und Garg steuert seinen Part des technischen Know-Hows auch aus Indien zu. Konferiert wird daher nicht selten via Internet-Videotelefonie.



Interesse an der Geschäftsidee gibt es momentan vor allem in Italien, der Heimat von Mitgründer Bandecchi. Mehr als in Deutschland stehen Landwirte dort vor der Herausforderung, in trockenen Sommern die ressourcenschonende Bewässerung ihrer Böden zu gewährleisten. "Im vergangenen Jahr hatten wir aufgrund des trockenen Sommers aber auch Anfragen aus Deutschland", berichtet Kubsch.