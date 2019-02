Osnabrück. Ferkelkastration und Glyphosat – Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast hat Verständnis dafür, dass Landwirte das Vertrauen in die Politik verlieren. „Dinge zu entscheiden, ohne die Folgen abzuschätzen, finde ich politisch äußerst unklug“, sagt die Christdemokratin beim Landvolktag in Osnabrück.

Ministerin Otte-Kinast sprach auf Einladung des Hauptverband des Osnabrücker Landvolks im Hotel Rahenkamp über die Probleme des vergangenen Jahres: Sturmschäden, die Bodenbelastung, die Auswirkungen der Dürre, kritische Schlachtbetriebe. Als die unhaltbaren Zustände auf manchen Schlachthöfen bekannt wurden, gründete sie eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe: „Wir haben seit November wöchentlich vier Kontrollen, unangemeldet, in den Schlachthöfen.“

Kostspielige Änderungen

Auch zum Thema Ferkelkastration müsse eine Lösung gefunden werden, plädierte Otte-Kinast, da sonst die Gefahr bestünde, dass die Tiere schlicht im Ausland eingekauft würden. Zu anderen problematischen Themen wie Glyphosat, sehe die Ministerin zwar getroffene Entscheidungen, nutzbare Alternativen lägen indes nicht vor. Auf den Vertrauensverlust der Landwirte in die Politik reagierte die Ministerin mit Verständnis. Denn kaum hätten Landwirte mit der Umsetzung der Vorgaben begonnen, käme schon die nächste kostspielige Änderung. „Landwirtschaft ist Wirtschaft“, betonte Otte-Kinast. „Die Bauern müssen von dem, was sie da machen, leben können. Wir müssen Menschen ernähren.“



Hilfe zu Selbsthilfe

Für Gastgeber Albert Schulte to Brinke, Vorsitzender des Osnabrücker Landvolkes und niedersächsischer Landvolkpräsident, war insbesondere die Dürre für die landwirtschaftlichen Betriebe eine vom Verbraucher kaum wahrgenommene, kräfteraubende Angelegenheit. Dem Wunsch nach pauschaler Dürrehilfe folgte der Verband nicht. „Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen Möglichkeiten haben, auch solche Phasen betrieblich besser zu überstehen.“ Als mögliche Wege nannte Schulte to Brinke die Risikoausgleichsrücklagen oder Versicherungslösungen. „Das gibt es in vielen anderen Ländern auch.“ Diese müssten in Deutschland aber erst entwickelt werden. Das beste System, so Schulte to Brinke, sei eine Lösung aus Indien, bei der anhand von meteorologischen Daten schnell entschieden werden könnte.

Studie zu Tierwohlsiegeln

Ruth Kleine-Kalmer, Expertin für Agrarmarketing von der Hochschule Osnabrück, stellte eine aktuelle Studie zur Kaufbereitschaft von Lebensmitteln mit Tierwohlsiegeln vor. Für die Studie, die auf der Website der Hochschule Osnabrück einsehbar ist, wurde Fleisch in verschiedenen Supermärkten als tierwohlfreundlich gekennzeichnet. Das Ergebnis zeigte laut den Ausführungen von Kleine-Kalmer, dass zwar tierwohlfreundliche Ware nach den Befragungen in der Bevölkerung gewünscht werde, dies sich jedoch nicht besonders im Kaufverhalten der Verbraucher widerspiegele. Demnach waren die Verbraucher überwiegend nicht bereit, einen Aufpreis für so etikettierte Fleischware zu zahlen.