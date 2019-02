Osnabrück . Sein Buch „Gangsterblues“ hat der Schauspieler und ehemalige Gefängnisarzt Joe Bausch in der VHS vorgestellt. Die Lesung glich mehr einer Erzählung über Menschen im Knast und ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Seit Ende November 2018 ist Joe Bausch im Ruhestand – und er spricht immer noch von „wir“ und „uns“, wenn er von der Justizvollzugsanstalt Werl erzählt. Seit 1986 war er dort Gefängnisarzt. Als „Leitender Regierungsmedizinaldirektor“ wird seine Tätigkeit im Verwaltungsdeutsch bezeichnet. Zu seiner Art passt das nicht. Bausch legt nicht viel Wert auf überflüssige Etikette. Wohl aber auf Charakter, Humor und Umgangsformen. Und auf offene Worte. „Ich sage, was ich denke“, betont er bei seiner Lesung im großen Saal der VHS, der sehr gut besucht ist.

Mal hart, mal amüsant

Die Geschichten seien ihm zugelaufen, sagt Joe Bausch über sein Buch, in dem er die Doppelbödigkeit herausarbeiten wollte. Die einzelnen Geschichten drehen sich um seine Patienten, warum sie „einfliegen“ mussten und welche Eigenschaften sie im Knast aufblätterten. Zum Teil sind die Geschichten hart, zum Teil amüsant. Immer sind es geschliffene Charaktere, die Bausch beschreibt. "Gangsterblues" ist nach "Knast" sein zweites Buch.





Die Lesung gleicht mehr einer Erzählung. Selbst wenn er anfängt, ein Kapitel aus „Gangsterblues“ vorzulesen, dauert das nicht lange an. Kurz darauf bereits erzählt er wieder ohne Textvorlage: „Ich schaffe sonst gar nicht, was ich mir für heute Abend vorgenommen habe.“ Er will Einblicke geben: In das Leben und Denken der Täter. In den Grund, warum er so lange in der JVA tätig war. In das, was die Knast-Mitarbeiter benötigen: „Diejenigen, die in der Psychiatrie arbeiten, erhalten eine Supervision. Diejenigen, die im Knast arbeiten bekommen das nicht.“ Bausch macht die besondere Belastung an sich selbst deutlich: Als seine Tochter gerade geboren war, habe er eine Patientin gehabt, die ihr Kind getötet hatte. „Es war schwer, ein empathischer Arzt zu sein“, erinnert er sich.

Menschenfreund geblieben

Er selbst sei – trotz aller Einblicke in Verbrechen – immer noch ein Menschenfreund. Das läge auch daran, dass er Menschen an seiner Seite habe, die ihm sagen, wenn er sich verändere. Was ihn massiv gestört habe, seien die Umstände der Arbeit. Vor allem die endlos langen Diskussionen der Juristen, die „über Tierschutzfragen diskutieren, statt einfach zu sagen ‚Du spinnst‘“, sagt er mit Blick auf „Siggi“, der ihn und seine Kollegen mit ständigen Einlassungen nervte, und beispielsweise die Haltung eines Huhns in seiner Zelle beantragt hatte.

Wie er sich präsentiert, weiß der Theaterwissenschaftler, der durch seine Rolle als Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort prominent geworden ist. Gut zwei Stunden dauert der Abend. Und er hätte noch länger dauern können. Denn Joe Bausch hat etwas zu sagen. Nicht nur etwas zu erzählen.

Joe Bausch: Gangsterblues. Harte Geschichten. Ullstein-Verlag, 2018, 240 Seiten, 20 Euro.