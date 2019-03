Osnabrück . Seit 113 Jahren gibt es den MGV Sängerlust Sutthausen. Gut die Hälfte der Zeit singt Bernhard Köhne dort im 1. Bass. Zudem hat er sich über 28 Jahre als Vorsitzender im Verein engagiert. Vor Kurzem ist er von diesem Amt zurückgetreten. Zeit für einen Blick zurück und einen flammenden Appell.

Das Singen ist ihm nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. Sein Volksschullehrer habe ihn vor 60 Jahren aufgefordert, zur Chorprobe zu kommen. „Er hatte das mit meinem Vater verabredet. Da habe ich nichts machen können“, beschreibt Bernhard Köhne den ersten Kontakt mit dem MGV. Es war der Beginn einer Leidenschaft, die bis heute anhält.

40 Jahre im Vorstand

Aber es blieb nicht beim Singen allein. Der Bassbariton machte auch an anderer Stelle den Mund auf, engagierte sich in der Vorstandsarbeit, wo er 40 Jahre lang Aufgaben übernahm, mehr als 28 davon als Vorsitzender. Es war eine erfolgreiche Zeit, die von einer Vielzahl von Konzerten und Auftritten bei Wettbewerben geprägt gewesen ist. „In manchen Jahren standen wir 50 Mal auf der Bühne. Der Chor hat in Kirchen gesungen, in Hallen, bei Firmenjubiläen und bei Anlässen hier im Stadtteil.“ Auch bei großen Veranstaltungen zusammen mit anderen Gesangsvereinen waren und sind die Sänger aktiv wie etwa beim Wettbewerb „Niedersachsen singt“, wo Sängerlust als viertbester Chor des Landes ausgezeichnet wurde.

„Singen verschafft einem ein gutes Lebensgefühl und es hilft sehr gut gegen Stress“, weiß der frühere Gas- und Wasserinstallateurmeister. Er kann nicht verstehen, dass gerade Männerchöre so extrem unter Nachwuchsmangel leiden. Auch beim MGV Sängerlust hat sich die Zahl der Mitglieder, von denen ein beträchtlicher Teil aus Holzhausen stammt, gegenüber der Zeit vor 20 Jahren halbiert. Heute stehen nur noch knapp 30 Männer auf dem Podium, früher waren es mehr als 60 Aktive.

"Das schweißt zusammen"

Der mittlerweile 75-Jährige und seine Gesangskameraden um den Chorleiter Jörg Spaude schätzen das Vereinsleben und die Freundschaften, die geschlossen wurden. „Da ist doch vieles, was man gemeinsam hat. Zusammen auf der Bühne zu stehen oder bei den Proben ist das eine, aber wir treffen uns auch zu anderen Gelegenheiten. Wir unternehmen Reisen, das schweißt uns ebenfalls zusammen“.

Bernhard Köhne hat zwar sein Amt als Vorsitzender an seinen Nachfolger Wolfgang Hettlich abgegeben, den Gesang und die Musik hat er deshalb aber nicht aufgegeben. „Wer so lange im Chor gesungen hat, der hört auch nicht mehr damit auf, außer es geht nicht mehr.“ So weit ist es aber noch nicht und so wird er weiterhin in der Reihe der Sängerlust-Bassisten sein, wenn der MGV auf dem Podium steht.