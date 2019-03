Osnabrück. Aus dem Imbiss von Domenico Chirico kommen glückliche und gesunde Menschen. Das liegt an den scharfen Saucen, sagt Don Domi, wie der italienische Inhaber genannt wird. In seinem Currywurst-Inferno in Osnabrück-Nahne speisen Memmen, Halbstarke und Vollidioten.

Manche Zeitgenossen betreten das Currywurst-Inferno, um Mutproben zu bestehen oder zu zeigen, dass sie harte Kerle sind. „Ich schaue mir die Leute, die bei mir essen gut an“, sagt Domenico Chirico. Er kennt seinen Pappenheimer. Es gebe viele Männer, die behaupten, sie können mega-scharf essen. „Aber bei mir ist es anders scharf. Das haut dich weg.“

Im Laufe der zehn Jahre, in denen der 55-jährige Don Domi nun schon in der festen Bude am Nahne-Center sein Geschäft betreibt, hat er einige Saucen entwickelt. Er hat eine eigene Skala mit Schärfegraden an einer Wand angebracht. Sie reicht von der als „Die Memme“ bezeichneten Stufe 1 über 3 + („Der Halbstarke“) bis 6 („Der Vollidiot“). Das scharfe Essen hat für Don Domi auch immer was mit Spaß zu tun.



Die superscharfe Wurst kostet 15 Euro

Die Skala reicht aber mittlerweile schon über die 6 hinaus. Unter der Theke lagert eine Flasche mit der Chilisauce „The Source“, die eine Schärfe von 7,1 Millionen Scoville aufweist. Davon träufelt er etwa 15 Tropfen auf eine Wurst, die dann für einen Preis von 15 Euro über den Tisch geht. Für die etwa 30 Milliliter große Flasche zahlt Don Domi 150 Euro. „Wenn man das isst, hat man tolle Gefühle“, sagt er mit scharfzüngigem Humor. Es ist aber Vorsicht beim Verzehr geboten. Die Entwicklung seiner scharfen Saucen sei noch nicht abgeschlossen, erzählt Don Domi. „Ich will die schärfste Sauce der Welt kreieren.“

Als der 40-jährige Ricardo das hört, sagt er spontan: „Die will ich.“ Er kommt jeden Mittwoch zum Don, um mit seinem 13-jährigen Sohn Manjano im Bademantel zu Mittag zu speisen. Jeden Mittwoch gibt es die Manta-Platte mit einem Freigetränk für 5,50 Euro. Ricardo kommt aber nicht wegen des Rabatts aus Georgsmarienhütte nach Nahne. „Ich brauche den Kick“, sagt er.



Schärfegrad 2 ist besonders lecker

Ricardo ist „Masochist“ – nach der Einstufung auf Don Domis Skala. So wird die Stufe 5 genannt. Die bestellt er sich normalerweise. Sein Sohn mag es mittlerweile auch etwas würziger. Aber er ist noch Anfänger auf der Domi-Skala, er bestellt den Schärfegrad 2. Ricardo ist überzeugt, dass dieser Grad der leckerste ist. Denn er kommt nicht allein wegen der Schärfe, sondern weil es ihm schmeckt. „Wenn einer Ahnung von Saucen hat, dann ist das der Domi.“

Bei Domenico Chirico werden die Saucen selbst gemacht. „Früher hatte ich eine Sorte Ketchup und da kam das Currypulver drauf“, erzählt er. Früher hatte er auch eine Vespa Piaggio, einen Motrorroller, auf der er einen mobilen Imbiss montiert hatte. Heute hat er zehn Saucen im Angebot, die er alle entwickelt und natürlich auch probiert hat. Zutaten seiner Saucen sind eine spezielle Gewürzmischung, die es nur bei ihm gibt und in Hilter hergestellt wird, sowie Tomatenmark, Essig und Öl.

Anzeige Anzeige

Seine „Habanero“-Saucen füllt Don Domi auch in Flaschen ab und bietet sie zum Verkauf an. Es kämen Leute aus Bayern, Hessen oder den Niederlanden, um sich bei ihm mit neuen Scharfmachern zu versorgen, sagt er. Manche seiner Kunden kommen auch aus Melle. So wie Dirk Hohage. Früher habe er nie scharf gegessen, erzählt er. Nach einer Wette mit einem Kumpel sei er aber auf den Geschmack gekommen. Mittlerweile ist er bei Stufe 4 + („Der Bekloppte“) gelandet. Bald will er aber auch zum Masochisten wie Ricardo werden.



Normales Essen viel zu flepp

Die Saucen von Don Domi nutzt er auch für Spagetti oder Aufläufe. „Es ist Trainingssache“, sagt Hohage. Scharf essen macht er zum Spaß mit Freunden, aber auch zum Genuss. Normales Essen schmecke „flepp“, sagt er. „Die Saucen von Domi nehme ich auch mit ins Restaurant, um nachzuwürzen.“ Dass sich die Schärfe der Saucen am Tag nach dem Essen auch beim Ausscheiden der Nahrung bemerkbar macht, sei für ihn vorbei, so Hohage.

Daran denken Mirko Hartmann und Stefan Aust nicht, wenn sie in der Mittagspause im Currywurst-Inferno ihren Hunger stillen. Reine Nahrungsaufnahme ist aber nicht allein der Grund für ihr Kommen. Für sie spielt auch der gesundheitliche Aspekt eine Rolle. Grippe und Erkältungen gebe es für sie nicht mehr, seitdem sie bei Don Domi scharf essen, sagen sie. „Aber man muss es auch mögen“, sagt Aust. Reine Schärfe, so wie die von Tabasco, sei nichts für ihn. „In der Sauce von Domi schmeckt man die Zutaten“, sagt er.



Glückshormone werden ausgeschüttet

Als Mirko Hartmann seinen Teller geleert hat, sieht er glücklich aus. Die Schärfe hat sogar seine Wangen rot werden lassen. „Ich bin gut drauf“, sagt er lächelnd. Das liegt daran, dass durch die Schärfe Endorphine, also Glückshormone, ausgeschüttet werden, erklärt Domenico Chirico. So hat er gesunde und glückliche Kunden zugleich. Scharfes Essen kann aber auch zu Übelkeit, Schleimhautreizung, Erbrechen oder Bluthochdruck führen, gerade bei Menschen, die es nicht gewohnt sind. Um die Schärfe in seinem Mund zu lindern, hat Hartmann ein probates Mittel: Milch oder Kakao. Stefan Aust empfiehlt, Zucker auf der Zunge zergehen zu lassen. Wasser oder Heißgetränke sollten dagegen gemieden werden, wendet Don Domi ein.

Eigentlich sollte es gar nicht dazu kommen, dass er in einer Pommesbude arbeitet, erzählt Domenico Chirico grinsend. Sein Vater wollte, dass er Pizzabäcker wird. Eine Stelle in einer Pizzeria hatte er schon sicher. Aber er wollte nicht. Seine deutsche Mutter gab ihm schließlich den entscheidenden Tipp. Sie sagte zu ihm: „Junge, mach Currywürste.“