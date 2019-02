Osnabrück. Der Osnabrücker Exil-Verein für Flüchtlingshilfe startet am 23. April 2019 den ersten Durchgang von EDKA: So heißt das neue EDV-Training des Vereins für geflüchtete und zugewanderte Frauen.

Dozentin Nermeen Alkhodari kennt sich aus mit der Materie, und zwar in doppelter Hinsicht. Sie kommt aus der syrischen Hauptstadt Damaskus, hat dort Softwaretechnik studiert und jahrelang in Syrien und Ägypten als EDV-Dozentin gearbeitet. Und sie ist aus Syrien geflüchtet. Seit fünf Jahren lebt sie in Deutschland.



Hier hat sie ihre Lehrtätigkeit nach kurzer Zeit wieder aufgenommen. "Ich habe erst ehrenamtlich Kurse an der Volkshochschule gegeben und dann beim Exil-Projekt QUFA das EDV-Modul unterrichtet", umreißt Alkhodari den Teil ihrer beruflichen Laufbahn, der sich in Osnabrück abgespielt hat. QUFA steht für „Qualifizierung geflüchteter Frauen für den Arbeitsmarkt".

Für Teilnehmerinnen kostenlos

Exil-Geschäftsführerin Sara Höweler erklärt, worum genau es bei EDKA geht. "Das Kürzel steht für: Erwerb digitaler Kompetenzen und Arbeitsmarkt-Integration. Es ist eine Weiterbildung für Frauen, die schon gute EDV-Kenntnisse haben und aktuell SGB-II-Leistungen beziehen. Die Teilnahme ist für sie kostenlos."

Bei dem allgemeineren Angebot QUFA sei EDV nur ein kleiner Teil des Ganzen gewesen. "Aber das Interesse war so groß, dass wir dachten: Wir machen ein Angebot, bei dem der Fokus darauf liegt." Partner sind das Jobcenter Osnabrück und die Maßarbeit. Die NBank fördert das Projekt mit 147.000 Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

25 Stunden pro Woche

Der Theorie-Teil von EDKA dauert vier Monate – je fünf Stunden Unterricht an fünf Tagen pro Woche. Zusätzlich zum EDV-Training bekommen die Teilnehmerinnen auch Deutschunterricht von Exil-Mitarbeiterin Jara Hofmann. Das bedeutet: täglich drei Stunden EDV-Unterricht mit gängiger Software, die in vielen Unternehmen zum Einsatz kommt. Dazu zwei Stunden Deutschunterricht.

Auch eine Berufsberatung ist Teil des Trainings. Mögliche Jobs wären zum Beispiel: Kauffrau für E-Commerce, Online-Shop-Managerin, virtuelle Assistentin. "Wir wollen den Frauen ein Gefühl dafür vermitteln, welcher der vorgestellten Berufe am besten zu ihnen passt", sagt Jara Hofmann. Auch die Anerkennung von im Ausland gemachten Abschlüssen ist bei EDKA Thema.

Theorie und Praxis

Stichwort Praxis: Nach dem viermonatigen Theorie-Teil hilft eine Jobcoach-Mitarbeiterin den Teilnehmerinnen, den Kontakt zu Unternehmen herzustellen. Denn auf den Unterricht folgt ein zweimonatiges Praktikum. So will Exil den Frauen effektive Starthilfe für das Berufsleben geben.

"Wir bieten EDKA drei Mal an", sagt Sara Höweler. "Der erste Durchgang startet am 23. April, der zweite am 2. September und der dritte am 6. Januar 2020. Pro Durchlauf gibt es 11 bis 13 Plätze, es besteht aber auch die Möglichkeit, auf eine Warteliste aufgenommen zu werden."