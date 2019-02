Als einer der ersten Verkehrsbetriebe bundesweit wollen die Stadtwerke Osnabrück ihre Busflotte in den nächsten Jahren vollständig elektrifizieren. Fahrzeuge für den Anfang liefert die Firma VDL Bus & Coach aus den Niederlanden. Zwölf ihrer batteriebetriebenen Gelenkbusse vom Typ Citea SLFA-181 Electric kommen ab Ende März auf der neuen Metrobus-Linie M1 zwischen Düstrup und Haste (heute Linie 41) zum Einsatz. Ein 13. Wagen steht als Reserve bereit. Und die nächsten 49 Gelenk-E-Busse für die Linien M2 bis M5 sollen noch im Frühsommer bestellt werden.

Unerhört leise

Kurz vor dem Start in die Osnabrücker E-Bus-Ära hat unsere Redaktion sich eins dieser neuen, Strom fressenden Arbeitspferde von Stadtwerke-Projektleiter Joachim Kossow vorführen und erklären lassen. Was bei der gemeinsamen Testfahrt vom Betriebshof zur Schnellladestation Düstrup sofort auffiel: Wie leise der Bus ist – und wie laut dagegen der übrige Verkehr. Kossow: "Man hört als Fahrer plötzlich, worüber die Fahrgäste sich unterhalten." Ein Gefühl, an das beide Seiten sich vermutlich erst gewöhnen müssen.

Klicken Sie auf die Symbole im Bild, um mehr über die neuen E-Busse zu erfahren.





So laden die neuen E-Busse Anfahrt Der Fahrer fährt den Schnelllademast an. Positionierung des Busses: Der Fahrer stoppt am Referenzpunkt (in der Regel ein rot-weiß markierter Holzpfahl, der im Bereich der vorderen Eingangstür zu sehen sein muss) und betätigt die Feststellbremse. Sobald das Fahrzeug unter der Ladehaube steht, fährt der Fahrer den Stromabnehmer (Pantograf) auf dem Dach aus. Der Fahrer erhält vom System den Hinweis: Ladevorgang initiiert. Kontakt und Ladevorgang Der Pantograf fährt in die Ladehaube; der Kontaktdruck wird bestätigt. Systemüberprüfung über vierpoligen Pantografen bzgl. Erdung und Sicherheitsisolierung; mit Bestätigung wird der Hauptstromkreis des High Power Charging (HPC) zur Ladung eingeschaltet. System sendet Sicherheitsfreigabe an den Bus; dieser schließt den Stromkreis zum Batteriesystem. Ladevorgang wird bei kontinuierlicher Überwachung der Sicherheitssysteme gestartet. Ladevorgang und Freigabe Ladezustand und Batteriestatus werden dem Busfahrer kontinuierlich auf eine Anzeige im Fahrerraum übermittelt. Bei einem Batteriestatus von 100 Prozent löst der Fahrer die Feststellbremse und beendet damit den Ladevorgang. Der Schnelllader senkt den Strom und öffnet den Ladestromkreis; der Ladevorgang wird beendet. Der Pantograf fährt vollständig ein; der Fahrer kann die Fahrt fortsetzen. Quelle: Stadtwerke Osnabrück









Vergleich E-Bus/Dieselbus Nach Angaben der Stadtwerke Osnabrück kostet ein herkömmlicher Diesel-Gelenkbus neu etwa 340.000 Euro, ein vergleichbarer E-Gelenkbus ungefähr doppelt so viel. Bei normaler Beanspruchung im täglichen Betrieb erreichen beide Fahrzeugarten eine jährliche Laufleistung zwischen 70.000 und 75.000 Kilometer. Die Nutzungsdauer eines Dieselbusses ist mit etwa 13 Jahren aber etwas kürzer als die eines E-Busses (15 Jahre) – wobei die Batterien des E-Busses voraussichtlich nach acht Jahren ausgetauscht werden müssen. Ein Diesel-Gelenkbus verbraucht im Durchschnitt gut 57 Liter Sprit pro 100 Kilometer, ein vergleichbarer Elektrobus 210 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Strom kostet jedoch nur einen Bruchteil vom Diesel. Auch die Wartungskosten fallen bei einem E-Bus deutlich geringer aus. Angesichts einer hohen Förderquote von über 50 Prozent rechnen die Stadtwerke deshalb damit, dass sich die 70 Millionen Euro teuere Umstellung auf Elektrobusse bereits ab etwa 2026 amortisiert.









E-Bus-Schnuppertag

Wer sich selbst einen Eindruck von den neuen Osnabrücker E-Bussen verschaffen möchte, hat dazu am Samstag, 23. Februar, Gelegenheit – und zwar beim "E-Bus-Schnuppertag" der Stadtwerke von 10 bis 14 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit (Theater). Besucher können einen ausgestellten E-Gelenkbus von außen und innen erkunden oder auch an einer der kostenlosen Rundfahrten teilnehmen. Für Fragen stehen Experten der Stadtwerke, des niederländischen Fahrzeugherstellers VDL Bus & Coach sowie des E-System-Lieferanten Schaltbau Refurbishment (Dinslaken) bereit.