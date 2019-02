Osnabrück. In der katholischen Kirche bestimmen die Priester – und nur die Priester. So war das bis vor 50 Jahren. Damals wurden die Pfarrgemeinderäte eingeführt: ein gewähltes Gremium der Mitbestimmung. Beim ersten Mal ganz jung mit dabei: August Averbeck (78) aus Quakenbrück. Heute ganz jung mit dabei: Maria Ahrnsen (21) aus Osnabrück-Haste.

Das Zweite Vatikanische Konzil in Rom hat das Gremium der Mitbestimmung für Laien gefordert. Im Februar 1969 wurde im Bistum Osnabrück zum ersten Mal gewählt. Das Jubiläum wird am Samstag gefeiert.

„Es war eine richtige Aufbruchstimmung!“ August Averbeck denkt heute noch gern an die Zeit vor 50 Jahren zurück. Damals war er 28 Jahre alt und „Pfarrjugendführer“, wie das damals hieß, in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Quakenbrück. „Alle Vereine, Verbände und Gruppen der Gemeinde haben damals Kandidaten nominiert“, sagt er. Kandidaten für ein ganz neues Gremium. „Pfarrgemeinderat“ hieß es – und erstmals seit Jahrhunderten sollten darin die Laien über die Seelsorge in ihrer Pfarrei mitbestimmen. „Wir hatten 31 Kandidaten für 12 Plätze“, erinnert sich der gebürtige Quakenbrücker. Rund ein Drittel aller 3000 Katholiken der Stadt ging zur Wahl. Ein Ereignis.

Am Samstag ist das auf den Tag genau 50 Jahre her. Von Maria Ahrnsen war damals noch nichts zu erahnen. Die 21-Jährige ist seit November gewähltes Mitglied in einem Pfarrgemeinderat: dem der Pfarrei Christus König in Osnabrück-Haste.

Ihr Anliegen heute trifft sich aber mit dem von August Averbeck damals. „Ich bin in der Jugendarbeit engagiert“, sagt sie. Sie leitet eine wöchentliche Jugendgruppe, fährt mit ins Zeltlager und bildet junge Messdienerinnen und Messdiener aus. Eine Werbekampagne des früheren Pfarrgemeinderats hat sie im vergangenen Sommer inspiriert für die nächste Wahl zu kandidieren. „Die haben Zettel mit provokanten Thesen verteilt“, sagt die Studentin. „Auf einem stand: Brauchen wir noch ein Jugendheim? Klar, dachte ich. Aber wenn ich das will, dann muss ich auch was dafür tun.“



Umstrittene Neuerungen

Und das im Pfarrgemeinderat. Denn dort wurde und wird vieles überlegt und entschieden, was für die Zukunft der Gemeinde wichtig ist. „Wir hatten zum Beispiel als eine der ersten Gemeinden im Bistum Laien als Kommunionhelfer im Gottesdienst“, sagt August Averbeck. „Dass wir das einführen, haben wir damals im Pfarrgemeinderat beschlossen.“ Der Pfarrer hatte darin nur eine Stimme, „aber er stand allem Neuen sowieso aufgeschlossen gegenüber“. Schwieriger war es, so manches Gemeindemitglied von der Neuerung zu überzeugen. „Wir haben als Pfarrgemeinderat in der ersten Amtszeit zu drei Pfarrversammlungen eingeladen – immer, wenn etwas Wichtiges entschieden werden musste.“ Wie die Sache mit den Kommunionhelfern. Oder die noch viel heiklere Entscheidung, ob sich das katholische und das evangelische Krankenhaus zu einem christlichen vereinigen sollten.

„Ich denke schon, dass die Verantwortung im Pfarrgemeinderat heute größer ist.“ Maria Ahrnsen, neu gewähltes Pfarrgemeinderatsmitglied

Veränderungen gibt es auch heute, etwa die Zusammenlegung von Gemeinden zu einer größeren Pfarrei. So gehören zur Pfarrei Christus König heute auch die früher selbständigen Gemeinden St. Franziskus in der Dodesheide und der Heilig-Geist auf dem Sonnenhügel. „Ich denke schon, dass die Verantwortung im Pfarrgemeinderat heute größer ist“, sagt Maria Ahrnsen. „Zumindest die Verantwortung dafür, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.“ Die Jugendarbeit sei da noch ein echtes Arbeitsfeld. „Drei Gruppenleiterrunden, drei Zeltlager – da läuft noch nicht so viel zusammen“, sagt Ahrnsen. Aber sie wolle sich nicht nur um Jugendfragen kümmern. „Es gibt vieles, worüber der Pfarrgemeinderat entscheidet“, sagt sie. „Zum Beispiel, dass wir faire Gemeinde sind und deshalb im Gemeindehaus oder bei Pfarrfesten auf Müllvermeidung und fair gehandelte Produkte achten.“ In den Sachausschüssen geht es um besonders gestaltete Gottesdienste oder darum, wie man sich als einladende Gemeinde für den Stadtteil öffnen kann. „Da kommen einfach viele Ideen zusammen, wie es mit der Gemeinde weitergehen kann.“



Priester und Laien: gemeinsam, nicht gegeneinander

Nach 50 Jahren ist der Pfarrgemeinderat ein Gremium, das nicht mehr wegzudenken ist, auch nicht von den Priestern. „Ich habe bislang immer eine gute Zusammenarbeit erlebt“, sagt Maria Ahrnsen. „Ich bin damit ausgewachsen, dass nicht nur der Pastor alles alleine bestimmt.“ August Averbeck hat da andere Erfahrungen gemacht. „Wir hatten tolle Priester, die sehr offen waren“, sagt er. „Aber eine Zeitlang hatten wir auch einen Pfarrer, der alles Neue zurückdrehen wollte. Da gab es einen Riesenärger in der Gemeinde.“ Und dann braucht man erst Recht Gremien, die standhalten und sich nicht alles gefallen lassen.

Denn auch wenn es heute weit weg ist: Vor 50 Jahren änderte sich vieles in der Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte es möglich gemacht. Es wollte die Fenster der Kirche weit aufstoßen und frische Luft hineinlassen. Die Pfarrgemeinderäte waren eine solche Windböe. Eine andere war die erneuerte Liturgie, die viele begeisterte und manche irritierte. „Wir haben damals vom Pfarrgemeinderat öffentliche Diskussionen organisiert“, sagt August Averbeck. „Hat die Kirche noch Zukunft? Oder: Was nützt beten? Oder: Müssen Priester ehelos leben. Da haben uns die Leute de Bude eingerannt.“



Heute wird seltener die Bude eingerannt. Andererseits will Maria Ahrnsen auch nicht in den kirchlichen Pessimismus einstimmen. „Das Engagement der Leute in der Gemeinde ist immer noch groß“, sagt sie. „Es gibt eine gute Gemeinschaft bei uns.“ Eine, für die es lohnt, mitzuarbeiten. Mitzubestimmen. Mitzufeiern. Mitzuverändern. „Hier in Christus König sind ganz viele junge Leute in den Pfarrgemeinderat gewählt worden“, sagt Maria Ahrnsen. Gewählt auch – und sogar vor allem – von älteren Gemeindemitgliedern. „Die wollen, dass es weitergeht, auch mit neuen Ideen von jungen Leuten.“ So wie es damals vor 50 Jahren August Averbeck einer war. Und heute Maria Ahrnsen.