Osnabrück. Bei den Mittagsgesprächen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim stehen öfter große Probleme und ihre Auswirkungen auf die Unternehmen der Region im Mittelpunkt. Diesmal ging es um den Klimawandel.

IHK-Vizepräsident Mark Rauschen begrüßte als Referenten den Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Alexander Bonde. Der Grünen-Politiker und ehemalige baden-württembergische Verbraucherschutzminister sollte über den "Klimawandel als Innovationsmotor" und "zukunftsfähiges Wirtschaften innerhalb planetarer Leitplanken" sprechen. Rauschen bekannte, mit "planetaren Leitplanken" nicht viel anfangen zu können. "Dabei ist es ein feststehender Begriff", so hatte der L&T-Gesellschafter herausgefunden:

"Gemeint sind wissenschaftlich fundierte und nicht verhandelbare Grenzen unseres Planeten." Mark Rauschen, IHK-Vizepräsident

Klimawandel als Chance

Diese Leitplanken gäben vor, welche Spielräume die Menschheit mit ihren Eingriffen in Umwelt und Klima noch habe, so Bonde. Nun ist bekannt, dass die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre diese kritische Grenze schon überschritten hat – und dass daraus ein menschengemachter Klimawandel resultiere, sei wissenschaftlicher Konsens, unterstrich Bonde: "Die Erwärmungsgeschwindigkeit ist etwa hundert mal größer als bei historischen Klimaveränderungen." Was also tun?

Deutschland mit einem Anteil am weltweiten CO 2 -Ausstoß von 2,4 Prozent stehe zwar nur an fünfter Stelle der globalen Klimasünder, weit hinter großen Emittenten wie den USA oder China. Aber die Bundesrepublik sei wegen ihrer Technologieführerschaft in wichtigen Branchen dazu prädestiniert, beim Klimaschutz voranzugehen.

DBU fördert modellhafte Projekte

"Das ist nur mit Technik, Unternehmergeist und Innovation möglich", erklärte Bonde. Darin sah der Redner das Kerngeschäft der DBU. "Unsere Zielgruppe sind kleine und mittelständische Unternehmen" – hier horchten die IHK-Mitglieder auf – "90 Prozent unserer Förderung gehen in dieses Segment." Gefördert würden vor allem modellhafte Projekte, etwa zur Reduzierung des Energieverbrauchs, "quer durch alle Branchen". Auch klimaneutrales Bauen sei ein wichtiges Thema.

Während Bonde zu den Unternehmern sprach, machten sich draußen mitten im Februar schon frühlinghafte Temperaturen breit. Den Dürresommer 2018 hatten ebenfalls noch alle in guter Erinnerung. Die Zeit drängt, wenn das Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu beschränken, gehalten werden soll. Bonde packte seine Zuhörer am Pionierstolz:

"Eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen wartet nur darauf, entdeckt zu werden." Alexander Bonde, DBU-Generalsekretär