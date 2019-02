Osnabrück. Der Flughafenbus fährt weiter. Die Stadt Osnabrück ist bereit, den Shuttle jährlich mit 100.000 Euro zu finanzieren, behält aber eine Ausstiegsmöglichkeit.

Die Stadtwerke Osnabrück hatten den Shuttle Ende August 2018 eingestellt, weil zu wenig Fahrgäste mitfuhren. Im Schnitt waren nur 1,2 Passagiere an Bord, wie eine Zählung ergab. Das jährliche Defizit der Linie X 150 von rund 300.000 Euro sei nicht zu rechtfertigen, so die Stadtwerke.

Der Landkreis Steinfurt sprang im Herbst in die Bresche und führte die Linie fort. Ab 1. April soll der Flughafenbus – jetzt als Linie X15 – in die Konzession des Regionalverkehrs Münsterland (RVM) übergeben werden. Das jährliche Defizit von 285.000 Euro wollen sich der Kreis Steinfurt, die Stadt Osnabrück (jeweils 100.000 Euro) und der Flughafen (85.000 Euro) teilen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren, kann aber von allen Vertragspartnern jährlich gekündigt werden.

FMO-Shuttle wird auch von Berufspendlern genutzt

Der Osnabrücker Finanzausschuss stimmte dem Konzept am Dienstag geschlossen zu. Frank Henning (SPD) bezeichnete die Vereinbarung als "gutes Signal an den Kreis Steinfurt". Volker Bajus (Grüne) sprach von einer klugen Entscheidung" und "fairen Lastenteilung". CDU-Fraktionschef Fritz Brickwedde mahnte: "Wir sollten die Fahrgastzahlen genau kontrollieren, damit wir keine Geisterbusse durch die Gegend schicken."

Dem Landkreis Steinfurt ist der FMO-Shuttle wichtig, weil er auch von Berufspendern genutzt wird. Die neue Linie X 15 bedient die Verbindung FMO-Ladbergen-Osnabrück im Zwei-Stundentakt. In den Hauptverkehrszeiten morgens und abends wird der Takt auf eine Stunde verdichtet. Einige Fahrten, die in der Vergangenheit kaum genutzt wurden, werden gestrichen.

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) hatte dem Kreis Steinfurt in einem Gespräch im September in Aussicht gestellt, dass sich die Stadt Osnabrück mit einem fünfstelligen Bettag an dem FMO-Shuttle beteilige – vorbehaltlich der Zustimmung des Rates. Fünfstellig – das wären maximal 99.999 Euro. Geworden sind es jetzt 100.000 Euro.