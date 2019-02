Osnabrück. Lehrergehälter können gezahlt und Schuluniformen finanziert werden: Das Gymnasium Carolinum Osnabrück spendet erneut 5000 Euro an eine Mädchenschule in Afghanistan.

Mit der Spende seien die Jahresgehälter für drei Lehrerinnen gedeckt, erklärte Carolinum-Schulleiter Helmut Brandebusemeyer. Doch damit nicht genug: Von dem Geld könnten außerdem Lehrbücher sowie Schuluniformen und Schultaschen angeschafft werden.

"Das Geld gibt uns Sicherheit", bedankte sich Nadia Nashir, Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins, in der Pausenhalle des Carolinums bei den Lehrern und Schülern. 2012 eröffnete ihr Verein die Schule in der Nähe Kabuls, und verantwortet seitdem die Betreuung und Spendenvergabe.

Kontinuität in der Bildung

Seit 2016 ist das Carolinum Partnerschule des afghanischen Mädchengymnasiums. Jährlich erhält es eine Spende über 5000 Euro aus Osnabrück. Brandebusemeyer betonte, für "Verlässlichkeit und Sicherheit sorgen zu wollen, damit die Schule langfristig planen kann".

Die diesjährige Zuwendung stammt zu großen Teilen aus einem Sponsorenlauf der Schüler vor zwei Jahren. Es sei zudem Tradition geworden, dass die Erlöse der Kollekte des jährlichen Entlassungsgottesdienstes der Abiturienten in die Spende fließen, berichtete der Rektor.

Die Afghanistan-AG



Um ihr Fachwissen über das Land der Partnerschule zu erweitern, gibt es am Carolinum eine Afghanistan-AG mit Schülern der Jahrgangsstufe 6. Sie bastelten in der Vorweihnachtszeit Geschenke, die dann verkauft wurden. Damit alle Sechstklässler über das Projekt informiert sind, und nicht nur die AG-Teilnehmer, hielt Nashir einen kurzen Vortrag über die Bojasar-Schule und das Alltagsleben in Afghanistan. Sie besucht die Schule regelmäßig und hatte auch dieses Mal neue Infos mitgebracht.

Mit dem Motorrad zur Schule

Zu Fuß seien die Kinder teilweise eine Stunde unterwegs, bis sie an der Schule ankommen. Manche Väter würden ihre Kinder deshalb mit dem Motorrad über Schotterpisten zur Schule bringen. Viele der mehr als 500 Schülerinnen müssten neben der Schule in der landwirtschaftlich geprägten Region auf dem Feld arbeiten. Apropos Landwirtschaft: Die Osnabrücker Schüler waren fasziniert, als Nashir Bilder von Rebstöcken zeigte, die auf dem Schulgelände wachsen.

"Die Schule wird immer größer", betonte Nashir. Dazu gehöre auch, dass zusätzliche Lehrerinnen eingestellt wurden. Unterrichtet wird vom ersten bis zum zwölften Schuljahr. In Deutschland undenkbar: Bisher fehlt der Schule eine geregelte Stromversorgung.

Neugierige Fragerunde



Der Wissensdurst der Schüler wurde durch Nashirs Vortrag noch nicht gelöscht. Sie wollten noch viel mehr erfahren, selbstverständlich auch, ob es in Afghanistan wie in Deutschland Zeugnisse gibt und wie lang die Unterrichtsstunden sind. Dabei fiel auf, dass sich die Schulen in diesem Punkt gar nicht so sehr unterscheiden: 45 Minuten dauert eine Schulstunde und Zeugnisse werden wie in Deutschland halbjährlich vergeben.

Besonders die afghanische Kultur schien die Schüler zu interessieren: "Wieso gehen Mädchen und Jungen nicht zusammen zur Schule?", fragte eine Sechstklässlerin, woraufhin Nashir auf traditionelle und religiöse Besonderheiten des islamischen Landes verwies.