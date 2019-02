Das nicht ganz komplette Team der "Watch out!" mit Lehrerin Uschi Thöle Ehlhardt. Foto: Kathrin Pohlmann

Hannover/Osnabrück. Die Lindenschule Buer und die BBS Schölerberg haben beim neuen Wettbewerb „Unzensiert“ für On- und Offline-Schülerzeitungen in Niedersachsen gewonnen. Sie bekamen an diesem Mittwoch im Künstlerhaus in Hannover ihre Preise verliehen.