Osnabrück. Die Osnabrücker Arbeitsagentur schlägt Alarm: Vielen Frauen in Stadt und Landkreis drohe die Altersarmut – nicht zuletzt, weil sie hinter ihren Möglichkeiten am Arbeitsmarkt zurückblieben. Um aufzuzeigen, wie sie ihre berufliche Situation verbessern können, veranstaltet die Arbeitsagentur am 8. März einen Info-Vormittag.

Man müsse nicht arbeitslos sein, um sich bei der Agentur für Arbeit beraten zu lassen, werben Agenturchefin Christiane Fern und die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Andrea Kreft. Trotz niedriger Arbeitslosenquote bei Männern wie Frauen betreiben die beiden derzeit einen erheblichen Aufwand, um speziell Frauen zu erreichen. Und das hat Gründe.

Frauen am Arbeitsmarkt in der Region Osnabrück Teilzeitarbeit: Mehr als jede zweite sozialversicherungspflichtig beschäftigte Frau in Stadt und Landkreis Osnabrück arbeitet nicht in Voll- sondern in Teilzeit. Bei Männern liegt die Quote der Teilzeitbeschäftigten nur bei knapp über zehn Prozent. Minijobs: Von den mehr als 40.000 Menschen in der Region, die ausschließlich in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis arbeiten, sind zwei Drittel Frauen. Geringeres Bruttogehalt: Und die Frauen, die in Vollzeit arbeiten, verdienen deutlich weniger als Männer: Im Mittel sind es 651 Euro weniger in der Stadt und 664 Euro weniger als Männer im Landkreis Osnabrück.

Teilzeitarbeit, Minijobs und typische Frauenberufe mit geringem Gehalt: Das sind die Faktoren, die dazu führen, dass die Gefahr der Altersarmut bei Frauen sehr hoch ist.

Arbeitsagenturchefin Christiane Fern betont: "Frauen verdienen im Schnitt merklich weniger Geld, auch weil sie oft nicht die Berufe ergreifen, in denen sie besser verdienen könnten, vor allem in den technischen." Typische Frauenberufe seien in den Bereichen Büro und Sekretariat, Erziehung, Sozialarbeit, Krankenpflege und Gesundheitsberufe, Reinigung, Verkauf, Arzt- und Praxishilfe. Und gerade in den Berufsfeldern Handel- und Gaststättengewerbe sowie Gesundheit und Pflege ließen sich die Jobs in Vollzeit wegen schwankender Arbeitszeiten oft gar nicht mit der Kinderbetreuung vereinbaren. Das Ergebnis ist ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen:

Dabei seien die Zeugnisse von Frauen oft besser als die von männlichen Bewerbern, so Fern. Trotzdem sind es überwiegend Frauen, die sich für eine Teilzeit- oder sogar Minijobbeschäftigung entscheiden und nach der Familienphase nicht den Weg zurück finden.

"Arbeiten schon so viele Frauen so viel, wie sie können und möchten?", fragt Andrea Kreft (Foto rechts) und gibt gleich die Antwort: "Nein. Bei vielen geht noch mehr." Und der Arbeitsmarkt gebe das her. "Wir brauchen diese Frauen auch, um den Fachkräftebedarf zu decken", betont Agenturchefin Fern (Foto links).







"Wir haben viele Unterstützungsmöglichkeiten losgelöst vom Arbeitslosengeld", betont Andrea Kreft. Und Fern betont: "Wir wollen die Frauen ermuntern, an ihrer Situation etwas zu ändern, auch diejenigen, die nur Minijobs ausüben. Gerade für diese Frauen könnte sonst das Thema Altersarmut sehr akut werden." Denn sie zahlen nichts in die Sozial- und Rentenversicherungen ein.

Info-Vormittag am 8. März

Am Weltfrauentag, Freitag, 8. März, bietet die Agentur für Arbeit in ihrem Berufsinformationszentrum (Johannistorwall 56 in Osnabrück) von 8.15 bis 12 Uhr Vorträge und Workshops zum Thema an. Das geht von einem Bewerbungsmappencheck bis hin zu Tipps, wie Frauen erkennen können, welche Bedürfnisse ihre Berufswahl beeinflussen. Eine Teilnahme ist nur bei vorheriger Anmeldung möglich (osnabrueck.biz@arbeitsagentur.de oder Tel. 0541 980100).

Frei zugänglich sind den gesamten Vormittag die Infostände, an denen sich unter anderem die Arbeitsvermittlung und -beratung der Agentur, die Fernuni Hagen, das Abendgymnasium sowie das Jobcenter präsentieren. Eine Fotografin steht für kostenlose Bewerbungsfotos zur Verfügung, ein kostenloses Schminkangebot gibt es dafür ebenfalls.