Osnabrück. Seit Anfang Dezember sind das Stadtgalerie-Café und der Laden der Heilpädagogischen Hilfe (HHO) unter einem Dach am Markt vereint. Seit kurzem gibt es dort die erste öffentliche Pflegeliege für Erwachsene in Osnabrück.

Menschen mit Behinderung und deren Angehörige stehen oft vor einem Problem: Was tun, wenn man am öffentlichen Leben teilhaben möchte, aber beispielsweise alle drei Stunden die Vorlagen gewechselt werden müssen? Bislang gab es, zumindest für Erwachsene, keine Möglichkeit, in einem öffentlichen Raum derartige Maßnahmen vorzunehmen. Das ist jetzt anders. Im Stadtgalerie-Café und Contor steht eine Pflegeliege. Sie ist barrierefrei erreichbar, elektrisch höhenverstellbar und hält bis zu 175 Kilogramm aus. "Für Osnabrück eine echte, große Weiterentwicklung", findet Thomas Schmidt-Berkowitz, zweiter Vorsitzender der Lebenshilfe.

Der Verein hat die Anschaffung der Liege mit 3500 Euro bezuschusst. HHO-Prokurist Michael Kempf nahm die Spende dankbar entgegen und unterstreicht: "Wir wollen Dienstleister für Menschen mit Handicap sein." Lebenshilfe-Sprecher Marco Hörmeyer, selbst Vater einer behinderten Tochter, kennt die Nöte von Betroffenen: "Als Vater wählt man seine Ausflüge danach aus, ob ich mein Kind vor Ort wickeln kann." Das Stadtgalerie-Café soll deshalb auch als "Toilette für alle" markiert werden. Hörmeyer sieht darin durchaus einen Anziehungsfaktor für Besucher aus der Zielgruppe, für einen Ausflug nach Osnabrück zu kommen.

Zweite Liege schon in Planung

In der Stadtgalerie hat die HHO ihr Café und ihren Laden mit Produkten aus Behindertenwerkstätten zentral zusammen gefasst. In den grundlegend sanierten Räumen am Markt war zuvor eine Filiale der Steakhouse-Kette Maredo untergebracht. Heute gibt es dort 21 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, in den nächsten fünf Jahren soll sich diese Zahl verdoppeln. "Unser Ziel ist, diese Menschen für den freien Arbeitsmarkt zu qualifizieren und in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen", sagt Kempf.

Die Stadtgalerie soll übrigens nicht der einzige Ort in Osnabrück bleiben, an dem eine Pflegeliege zu finden ist. Die Lebenshilfe plant ein ähnliches Projekt mit dem Zoo. Ende März soll dort die zweite Liege installiert werden.