Osnabrück. Wie bleibt die Osnabrücker City attraktiv für Kunden? Wie kann die City-Logistik ihren Beitrag dazu leisten? Und was hat das mit der relativ geringen Scheidungsrate in der Stadt zu tun? Verschiedene Akteure aus unter anderem Politik, Handel und Logistikbranche diskutieren darüber seit dem Mittwochmorgen im Rathaus.

Das Motto der Tagung lautet: „Wie intelligente City-Logistik den Kommunen helfen kann, die Innenstädte lebenswert zu gestalten“. Die Teilnehmer der Fachtagung aus ganz Deutschland diskutieren Lösungsansätze und alternative Logistikkonzepte für die Stadt und insbesondere die Innenstadt. Es geht etwa um die Verstopfung der Straßen – auch durch Lieferfahrzeuge – und dem wachsenden Internethandel, der Kunden abzieht und mehr Lieferfahrzeuge mit sich bringt, sagte Mitorganisator Rolf Meyer, geschäftsführender Gesellschafter von City Wow, einem Beraternetzwerk aus Unternehmern und Forschern, in einem Pressegespräch.

Otte: Der Raum ist begrenzt

„Für all das brauchen wir intelligente Lösungen“, sagte Stadtbaurat Frank Otte. „Der Raum ist begrenzt, und die Paketdienste stehen sich gegenseitig im Weg.“ Schon ein auf der Straße stehender Paketlieferwagen könne einen Stau verursachen. Auch das Handwerk müsse einbezogen werden, damit sich nicht für jede fehlende Schraube auf einer Baustelle ein Fahrer auf den Weg mache, ergänzte Otte bewusst überspitzt. „Alle Akteure müssen an einen Tisch, und wir können nicht allen gerecht werden.“

Tobias Schonebeck, geschäftsführender Gesellschafter des Traditionshauses Schäffer, wies darauf hin: „Die City muss attraktiv bleiben. Die Geschäfte müssen erreichbar sein, die Güter müssen zeitnah zum Kunden kommen.“ Schäffer hatte Ende 2017 ein eigenes Logistikkonzept auf den Weg gebracht. Ein Lieferservice bringt die Waren bis 22 Uhr zum Kunden nach Hause – mit einem Elektrotransporter oder Lastenrad. Inzwischen beteiligen sich mehrere Osnabrücker Händler an dem Liefer- und Abholservice.

Nicht nur über den Raum nachdenken, sondern auch über die Zeit

Wigand Maether, Geschäftsführer der Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft (OPG), sagte, der vorhandene Raum könne besser genutzt werden, würde man die Zeit aufteilen, also Zeitfenster vorgeben. Die Idee unterstützt auch Stadtwerke-Mobilitätsvorstand Stephan Rolfes von den Stadtwerken. Wenn sich schon längst nach den Ladenöffnungszeiten Transporter und Lkw durch die City drängen, störe das das Einkaufserlebnis.

City Wow hatte schon im vergangenen Jahr geraten, Innenstadt-Warenströme zu bündeln. Im Auftrag von „Mobile Zukunft“, einem Projekt von Stadt und Stadtwerken und Mitorganisator der Fachtagung, sollte City Wow herausfinden, wie Geschäfte und Endkunden effizienter und ressourcenschonender beliefert werden können.

Rolfes machte am konkreten Beispiel deutlich, warum der Logistik- auch dem Busverkehr schadet. Die vielen auf der Straße parkenden Lieferfahrzeuge in der Hasestraße seien für seine Busse ein Problem. Sie verursachten Verspätungen, dadurch würden Busunternehmen als unzuverlässig gelten, letztlich entschieden sich mehr Menschen für das eigene Auto, auf das man eben nicht warten muss, mutmaßt er.



Mehr Stau, weniger Scheidungen

Allerdings würden viele Autofahrer wiederum viel Zeit vor vollen Parkhäusern verbringen, primär dem L&T-Parkhaus sowie der Kamp-Garage, gibt Rolfes zu bedenken. Für ihn sei es ein Rätsel, warum so viele Autofahrer vor der Kamp-Garage lange Wartezeiten auf sich nähmen, während die Ledenhof-Garage – nur wenige Meter nebenan – noch viele freie Plätze habe. Vielleicht sei das ja ein Grund für die relativ niedrige Scheidungsrate in Osnabrück. Schließlich hätten die Eheleute samstags beim Warten vor Parkhäusern endlich mal wieder Zeit, sich in Ruhe zu unterhalten, sagte Rolfes, selbstredend nicht ganz ernst gemeint.

Randnotiz: Damit hat er nicht einmal Unrecht: In den vergangenen Jahren hatten sich in Osnabrück deutlich weniger Menschen scheiden lassen als im vergleichbar großen Oldenburg.

Osnabrück will Vorreiter werden

Die Tagung am Mittwoch diene primär dem Interessenaustausch, sagte Rolfes. Daraus könnten mal Modelle entstehen. „Denn Mobilität findet erst einmal im Kopf statt.“ Die Zusammenkunft der Akteure diene als Kick-off, also als Startschuss, ergänzte Meyer. Und sie denken schon in großen Dimensionen: Osnabrück könnte Vorreiter für andere Städte werden, sagte der Stadtbaurat. Bleibt also abzuwarten, welche Lösungen und Konzepte die Akteure entwickeln und inwiefern sich diese umsetzen lassen.