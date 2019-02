Osnabrück. Ein Traum in weiß – der nach der Hochzeit jahrelang im Schrank hängt? Das muss nicht sein, scheinen immer mehr Bräute zu denken. Stattdessen verkaufen sie ihre Kleider nach dem großen Tag. So wie Janna Fabian aus Osnabrück.

Einmal Prinzessin sein – am Tag der Hochzeit wollen viele Frauen sich diesen Traum erfüllen. Doch das kann teuer werden: Oftmals kosten Hochzeitskleider in Brautmodengeschäften ab 1200 Euro – und das gilt schon als günstig, wenn man noch die Änderungen einrechnet, mit denen das Kleid an die Figur der Braut angepasst wird.

Während Hochzeitskleider früher häufig Jahrzehnte im Schrank hingen oder vielleicht sogar an die eigene Tochter weitergegeben wurden, herrscht heute ein anderer Zeitgeist. Aspekte wie Nachhaltigkeit sind wichtig geworden – und auch der Faktor, dass sich mit dem Kauf oder Verkauf eines neuwertigen Kleides die oftmals enormen Kosten einer Hochzeit etwas reduzieren lassen – ob nun durch den Verkauf des eigenen Kleides oder dem Kauf eines schon getragenen.

Ganz in weiß? Von wegen! Früher trug die Braut durchaus Farbe oder sogar schwarz – dabei kam es immer auf ihren Stand an und die allgemein herrschende Mode. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts setzte sich weiß durch, da es für Reinheit, Unschuld und Jungfräulichkeit galt. Hochzeiten des Adels machten die Nicht-Farbe populär und wenig später wollte auch das Bürgertum seine Frauen in weißen Kleidern sehen. Doch egal ob bunt, schwarz oder weiß ist das Brautkleid eines immer geblieben: ein Statussymbol.

So ging es auch Janna Fabian aus Osnabrück: Ihr Kleid kostete mit all seinen Änderungen etwa 1750 Euro, schätzt sie. Viel Spitze verlieh dem Kleid im sogenannten Boho- und Vintage-Stil Leichtigkeit und romantisches Flair.



Doch nach seinem großen Tag landete es im Schrank. "Dafür war es viel zu schade. Ich habe erst überlegt, es zu kürzen oder einzufärben, aber das hätte das Kleid vielleicht ruiniert." Also hat sich die 29-Jährige entschieden, das Kleid über den Secondhand-Brautmodenladen "Oui & Yes" in Osnabrück zu verkaufen.

Betrieben wird dieser hauptsächlich von Lea Schwarzwald in der Redlinger Straße in Osnabrück als Teil des Geschäfts ihrer Mutter, die in den geteilten Räumlichkeiten als Farb- und Stilberaterin tätig ist. Schwarzwald heiratet selbst im April dieses Jahres. Bei ihren eigenen Planungensetzte sie sich verstärkt mit dem Thema Hochzeitsmode auseinander – und entdeckte eine lokale Nische, die sie nutzen will.

Seit dem vergangenen Sommer sucht die 27-Jährige für "Qui & Yes" nach getragenen Hochzeitskleidern. "Um einen Grundstock aufzubauen, habe ich am Anfang ganz schamlos bei eBay-Kleinanzeigen Anzeigen geschaltet und auch Frauen angeschrieben, die dort ihre Kleider verkaufen wollten", sagt sie. Mit Erfolg: Langsam füllte sich ihr Lager. "Ein gebrauchtes Hochzeitskleid online zu kaufen oder zu verkaufen kann sehr mühsam sein: So ein Kleid muss einfach anprobiert werden, denn die Größenangaben stimmen aufgrund von Änderungen meist gar nicht mehr."

Anzeige Anzeige

Bei Schwarzwald fragen mittlerweile Leute aus ganz Deutschland an. Doch sie akzeptiert nur Kleider, die sie selbst in Augenschein nehmen konnte. "Ich möchte nicht, dass Missstände aufkommen. Zudem muss protokolliert werden, welche eventuellen Schäden am Kleid sind. Daher ist mir eine Zusendung per Post zu heikel." Denn auch wenn das Kleid gebraucht ist, soll es nicht so aussehen.



Das ist eines der Standards die ein Kleid erfüllen muss und die Lea Schwarzwald für sich entwickelte. Ein weiterer: Es muss gereinigt sein.

Keiner will in einem Kleid heiraten, dem man die vergangene Feier noch ansieht. Lea Schwarzwald

Auch Brautschuhe sollten in einem guten Zustand sein – was oftmals aber kein Problem darstelle: „Gerade bei Accessoires neigen Bräute dazu, erstmal zu sagen: ,Was ich habe, das habe ich' – und dann doch nochmal kurzfristig ihre Meinung zu ändern und weitere Brautschuhe zu kaufen."



Ein weiterer, sehr wichtiger Faktor: Das Kleid sollte im besten Fall dem Zeitgeist entsprechend. Und der lautet aktuell: Vintage und Boho. Kein Wunder also, dass Janna Fabians Traum aus Spitze innerhalb von fünf Monaten verkauft wurde, sagt Schwarzwald. "Kleider, die älter als zwei Jahre sind, sind oftmals schwieriger zu vermitteln, egal wie teuer sie damals waren."

Früher quasi verpönt

Eine Erfahrung, die auch Dorothee Peltner gemacht hat: In der Regel nimmt sie keine Kleider an, die älter als zwei Jahre sind. Im Vergleich zu Schwarzwald ist Peltner ein alter Hase im Geschäft, hat sie ihr ebenfalls auf getragene Brautkleider spezialisiertes "Brautstudio Rheine" doch bereits seit 22 Jahren. "Damals war es weitaus verpönter, ein gebrauchtes Brautkleid zu erwerben. Manchmal sagten die Mütter der Braut zu mir 'Aber Sie verraten doch keinem, dass wir hier waren, oder?' Das habe ich natürlich nicht gemacht – und auch aus diesem Grund von Anfang an nicht-öffentliche Anprobetermine angeboten."

Diese intim gehaltenen Termine bietet Peltner immer noch an – auch wenn sich heute kaum noch eine werdende Braut für ein gebrauchtes Kleid schäme. "Bei mir kauft der gehobene Mittelstand. Dem ist der Faktor Geld wichtig – und seit einigen Jahren auch der Nachhaltigkeitsgedanke", sagt die 51-Jährige.

"Ein Brautkleid muss in die Welt und darf nicht eingesperrt werden." Dorothee Peltner

Im Gegensatz zum Zeitgeschmack ist ein hoher Neupreis hingegen kein allzu wichtiges Kriterium: "Ich setze mir keine feste Grenze, dass ein Kleid nur dann angenommen wird, wenn es beispielsweise mindestens 1350 Euro gekostet hat. Im Gegenteil: Ich freue mich auch, wenn mir günstigere Kleider angeboten werden. So kann ich auswählen und sowohl teurere als auch günstigere Kleider im Geschäft anbieten. Aber Kleider, die deutlich unter 800 Euro im Einkauf gekostet haben, sind wirtschaftlich nicht vertretbar. In diesem Fall wird es oft schwierig, einen angemessenen Verkaufspreis festzulegen. Schließlich möchte die Kundin etwas verdienen – und ich auch", sagt Lea Schwarzwald.

Was sie nicht nimmt, ist eine sogenannte "Hängegebühr", die von der Kundin dafür gezahlt wird, dass das jeweilige Kleid in ihrem Geschäft hängt. Sie verdient erst etwas, wenn das Kleid verkauft ist, sagt sie.

Zudem sollen die Käuferinnen das Gefühl haben, ein Schnäppchen gemacht zu haben, schließlich erwecke der Begriff Second-Hand entsprechende Erwartungen, findet Schwarzwald. Das teuerste Kleid kostet bei "Oui & Yes" daher nicht mehr als 860 Euro, sodass für Käuferinnen je nach Kleid eine Ersparnis von mehr als 50 Prozent möglich ist. Verkauft Schwarzwald ein Kleid, nimmt sie 40 Prozent Provision. Auch im "Brautstudio Rheine" können die Bräute Schnäppchen machen: Die rund 350 Kleider kosten zwischen 400 und 900 Euro.

Von Schwangerschaften und geplatzten Träumen

Doch wer verkauft sein Hochzeitskleid? Der größte Anteil ihrer Kleider stammt wie Janna Fabians von glücklichen Bräuten, für die der Tag der Hochzeit tatsächlich ein Traum war, sagt Schwarzwald. Danach folgen Kleider von Bräuten, die zwischen Kauf- und Hochzeitstermin schwanger geworden sind – und einfach nicht mehr in ihr teures Kleid passen.

Rückgabe von Hochzeitskleidern? Das Sprichwort "Drum prüfe, wer sich ewig bindet" gilt nicht nur für die Wahl des Ehepartners, sondern auch für die des Kleides. Egal, ob man den Kauf am Tag danach bereut, schwanger wird oder die Hochzeit platzt: Neu gekaufte Hochzeitskleider können in so gut wie keinem Fall zurückgegeben werden. Insbesondere wenn das Kleid geändert wurde, wird die Rückgabe noch schwieriger, denn verpflichtet ist ein Laden dazu nicht.

"Eines der Kleider wurde von einer Frau abgegeben, deren Hochzeit geplatzt ist. Für sie war es die beste Lösung, das sehr teure und hochwertige Kleid abzugeben – und damit vielleicht einer glücklicheren Braut eine Freude zu machen", sagt Schwarzwald. Dorothee Peltner hingegen berichtet von zwei Kleidern mit tragischem Hintergrund, die sie sogar abgelehnt hat: Bei einem betrog der Gatte noch in der Hochzeitsnacht die Braut. Beim anderen verstarb der Mann vor der Hochzeit: "Ich hätte kein gutes Gefühl gehabt, sie weiterzuverkaufen."

Bei Schwarzwald und Peltner sind derlei traurige Geschichten in der Minderheit, doch es gibt sie: Zwölf von ihnen erzählt die gebürtige Delmhorsterin Hannah Winkler in ihren 2018 erschienenen Buch "Verkaufe Brautkleid, ungetragen". Hier scheitern Ehen schon vor dem Ja-Wort an zu hohen Erwartungen, Lebenslügen oder gar tödlichen Krankheit.



Da auch sie ein gebrauchtes Kleid haben wollte, gab sie bei Ebay in der Suche „Brautkleid, neu und ungetragen“ ein. Als es zu mehr als 2000 Treffern kam, war die Neugierde von Winkler geweckt. Hannah Winkler schrieb einige der Frauen an und war überrascht, wie viele Antworten sie bekam „Für die Frauen war es wie eine Therapie, mit mir darüber reden zu können“, berichtete Winkler unserer Redaktion.

Zurück in die Secondhand-Brautmoden Läden in der Region: Hier werden nicht die Bräute hängengelassen, sondern die Kleider. Doch das nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt: Bis zu einem Jahr kann ein Kleid bei Lea Schwarzwald auf eine neue Braut warten, danach muss es die Besitzerin innerhalb von drei Monaten abholen. "Sollte eine Kundin ihr Kleid nicht abholen, beispielsweise weil sie kein Interesse mehr daran hat, geht es in mein Eigentum über. Aber nur, damit dann entschieden werden kann, was weiter mit dem Kleid geschehen soll."

Dorothee Peltner regelt es ähnlich. Sie stiftet einige der nicht verkauften Kleider regelmäßig an Organisationen, die aus dem Stoff feierliche Roben für Sternenkinder, also im Mutterleib oder kurz nach der Geburt verstorbene Kinder, nähen. "So schließt sich für mich auch ein Kreis", sagt sie.