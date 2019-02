Osnabrück. In der heiß diskutierten Osnabrücker Verkehrspolitik hat sich eine parteiübergreifende Initiative gebildet: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP wollen die Erreichbarkeit der Innenstadt "verdoppeln".

Verwirrung über Zahlen

Dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt liegt für die Sitzung am Donnerstag (21. Februar) ein gemeinsamer Antrag der vier Parteien vor. CDU, SPD, Grüne und Liberale schlagen vor, in Kooperation mit den Stadtwerken einen Workshop zu veranstalten, um Strategien zu entwickeln, wie der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs am Gesamtverkehr auf 20 Prozent gesteigert werden kann. "Dazu sind mehrere Handlungsszenarien zu erarbeiten, die dann vertiefend untersucht werden können", heißt es in dem Antrag, der den Titel trägt: "Das Mobilitätskonzept der Zukunft entwickeln: Erreichbarkeit der Stadt verdoppeln." Den Anstoß hatte Michael Kopatz von den Grünen gegeben.

Über den Anteil der Wege, die die Menschen in Osnabrück mit dem Bus zurücklegen, gibt es unterschiedliche Angaben. Zuletzt war in einer Befragung ein Anteil von nur acht Prozent ermittelt worden, wie es in den Unterlagen für die Ausschusssitzung heißt. Frühere Erhebungen hatten einen Anteil von 16 Prozent genannt.

Experten sprechen vom Modal-Split, wenn es um die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsträger wie Auto, Nahverkehr oder Fahrrad geht. Es ist politische Beschlusslage, den Nahverkehrsanteil am Modal-Split auf mindestens 20 Prozent zu steigern, um die Straßen zu entlasten und den Kohlendioxidausstoß des Verkehrs um 40 Prozent bis 2030 zu senken.

Neumarkt-Workshop als Vorbild

Vorbild für den vorgeschlagenen Verkehrsworkshop ist der Arbeitskreis "Busfreier Neumarkt", in dem im vergangenen Jahr unter Leitung eines externen Moderators Experten, Politiker und Betroffene über Möglichkeiten diskutierten, den Neumarkt vom Busverkehr zu entlasten. Das Workshop-Verfahren fand bei den Beteiligten Zustimmung, das Ergebnis allerdings war ernüchternd: Ein Verzicht auf den Busknoten Neumarkt wäre nur mit spürbaren Qualitätseinbußen im Nahverkehr umsetzbar. Die Kosten für den moderierten Workshop-Prozess werden auf 5000 Euro geschätzt.