Osnabrück. Der Dokumentarfilm „Newcomers“ des in Osnabrück lebenden Regisseurs Ma´an Mouslli stellt auf der Grundlage von Interviews 29 Menschen vor, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat verlassen mussten. Die Autorin und Sprachaktivistin Daniela Boltres hat als Mitarbeiterin des Osnabrücker Zentrums für Flüchtlinge Exil ein begleitendes Filmheft konzipiert. Es bietet verschiedene Lehrmodule für den Unterricht in allen Schulformen ab der neunten Klasse an.

Frau Boltres, der Film „Newcomers“ thematisiert auf eine besondere Machart Flucht und Vertreibung. Was macht ihn besonders geeignet für den Einsatz in Schulen?

Die spartanische Auswahl der Filmmittel bewirkt, dass wir wirklich auf die einzelnen Personen schauen und uns leicht an sie erinnern. Durch eine sehr menschenfreundliche Ästhetik werden sie in den Mittelpunkt gestellt. Das ist, wie ich finde, ein wichtiger Schritt. Denn wenn wir über Flüchtlingsprobleme sprechen, haben wird die moralische und ethische Aufgabe, uns immer wieder klarzumachen, dass wir von Menschen reden und nicht von irgendwelchen Menschenmassen, die wir mit den Instrumenten unserer Politik hin- und herschieben. Durch seine Struktur hat der Film eine gute Zugänglichkeit. Es werden persönliche Geschichten erzählt, die thematisch verknüpft werden. Dabei geht es um die Zeit vor, auf und nach der Flucht. Durch die Face-to-Face-Situation ist es keine abstrakte Darstellung.

Welche pädagogischen Ziele werden verfolgt, was wäre aus ihrer Sicht wünschenswert?

So wichtig Statistiken und Fakten aus vertrauenswürdigen Quellen auch sind: Neben reinen Informationen brauchen wir auch Empathiebildung. Es sollte auch ein persönlicher Zugang eröffnet werden, der uns zeigt, über wen wir überhaupt reden. Und das schafft dieser Film sehr gut. Zudem geht es darum, die Urteilskraft zu schärfen: Die Schüler sollen lernen, wie der Inhalt vermittelt wird, wie die Wahrnehmung gesteuert wird und was ich dabei erfahre. Es soll darüber nachgedacht werden, wie der Film mich ästhetisch dazu bringt, hängenzubleiben und weiterzugucken. Als humanitärer Dokumentarfilm legt er den Fokus auf die Personen, ohne Emotionen herauszuschneiden. Inwiefern wird also an Gefühle appelliert und inwieweit kann ich mich davon auch wieder distanzieren, um darüber nachzudenken? Auch wünsche ich mir, dass die Möglichkeit genutzt wird, selbst Interviews zu machen.

Welche im Film geschilderten Fälle sind Ihnen selbst besonders in Erinnerung geblieben?

Mindestens drei. Da ist einmal eine Dame, die in Syrien Lehrerin gewesen ist. Von ihr erfahren wir etwas über ihre Kindheit und am Ende sagt sie, dass es normal ist, wenn Vater und Mutter sterben, aber nicht, seine Heimat zu verlieren. Jeder möchte ein Zuhause haben. Ein anderer Fall ist der eines jungen Mannes, der im Libanon wegen seiner Homosexualität von seiner Familie verstoßen wurde. Es gehört zu den Stärken des Films, dass in dem Moment, wo er weint, die Kamera dranbleibt. Es macht das individuelle Leiden der Person sichtbar. Ein weiterer junger Mann aus Syrien fühlt sich durch den Begriff Flüchtling festgelegt. Er möchte nicht über Politik, Religion oder Krieg sprechen, sondern lieber über Cocktails. Menschen wollen nicht auf ihre existenzielle Situation reduziert, sondern in all ihren Facetten kennengelernt werden.

Anzeige Anzeige

Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzten Sie für die Einbindung des Themas in den Unterricht?

Durch die Filmanalyse ergibt sich eine inhaltliche Annäherung. Dabei werden exemplarisch aus den Fällen sieben thematische Schneisen abgeleitet. Spannend für Kinder und Jugendliche ist zum Beispiel, wie Taubstumme Krieg und Flucht erleben – oder speziell Frauen oder Homosexuelle. Es wird dabei versucht, entweder eine Brücke zur eigenen deutschen Geschichte zu schlagen oder zu besonderen Personengruppen - auch in Verbindung mit aktuellen Themen der Jugendlichen, etwa Homophobie im Gangsterrap oder sexuelle Identität im Allgemeinen.

Haben Sie einen persönlichen Bezug zur Thematik des Filmheftes?

Ich selbst bin nicht geflüchtet, sondern eher zum Umzug genötigt worden, denn meine Eltern haben 1987 entschieden, Rumänien in der Diktatur zu verlassen. Ich hatte allerdings einen Flüchtlingsausweis und es gab einen Ahnenpass, um die deutsche Herkunft der Familie festzustellen. Die Erfahrung, Grenzen zu überschreiten und das Land und den Kontext wechseln zu müssen, prägt auch meine Arbeit.

Was beinhaltet der Begriff „Newcomers“ in Abgrenzung zu anderen?

Er stammt ja von Hannah Arendt, die mit ihm nach Amerika geflüchtete deutsche Juden bezeichnet hat. Wenn ich von einem Geflüchteten spreche, beschreibe ich eine Erfahrung, die diese Person in der Vergangenheit gemacht hat. Flüchtling klingt für mich, als ob diese Person nur das wäre. Es blendet alles andere aus. „Newcomers“ dagegen betont auch das Leben im Hier und Jetzt. Der Begriff schaut weniger in die Vergangenheit als nach vorne - was viele Geflüchtete sich auch wünschen: Die Chance auf einen Neuanfang und dabei respektiert zu werden.