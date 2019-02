Osnabrück. Wer in Osnabrück ein Osterfeuer anzünden möchte, muss vorher einen Antrag bei der Stadt stellen – bis zum 5. April ist das möglich. Allerdings werden seit einigen Jahren nur noch öffentliche Veranstaltungen genehmigt. Antragsteller müssen zudem einige Vorgaben beachten.

Was konkret beim Verbrennen pflanzlicher Abfälle auf dem Stadtgebiet zu beachten ist, ist nach Angaben der Verwaltung in der städtischen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit geregelt. "Damit die Stadt ein Osterfeuer mit öffentlichem Charakter an Ostersonntag oder Ostermontag genehmigen kann, müssen bestimmte Rahmenbedingungen und Auflagen erfüllt sein", heißt es in einer Pressemitteilung. Ein solches Feuer müsse öffentlich zugänglich sein sowie zuvor über die Presse und das Internet durch die Verwaltung angekündigt werden können.

In der Innenstadt von Osnabrück und in den bebauten Ortsteilen sind Osterfeuer auch weiterhin verboten. Dasselbe gilt für Kleingartenparzellen, da dort die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können. Für die übrigen Bereiche der Stadt sind als maximale Grundfläche 25 Quadratmeter bei einer Aufschichthöhe von höchstens vier Metern zulässig.



Umschichten ist Pflicht

Es darf lediglich Gehölz- und Strauchschnitt aufgeschichtet werden. Aus Tierschutzgründen muss das Brennmaterial einen Tag vor dem Abbrennen noch einmal komplett umgeschichtet werden. Zudem sind Mindestabstände zu Gebäuden und Gehölzen abhängig von der Grundfläche des Feuers einzuhalten. Grundsätzlich ist ein Abstand von 15 Metern auch zu Einzelbäumen einzuhalten.

Inversionswetterlage im Jahr 2009 Der Hintergrund der strengen Regelungen in Osnabrück geht auf das Jahr 2009 zurück, als eine sogenannte Inversionswetterlage über Ostern dafür sorgte, dass der Geruch der Feuer tagelang nicht aus der Stadt abzog. Viele Menschen fühlten sich davon belästigt und klagten über Gesundheitsprobleme. Der Rat kam daraufhin überein, Privatleuten die Kokelei aus Umwelt- und Gesundheitsschutzgründen zu verbieten, zumal der Eindruck entstanden war, dass viele Feuer nicht primär aus Gründen der Traditionspflege brannten, sondern vor allem um Gartenabfälle zu entsorgen. Nicht genehmigungspflichtig und auch Privatleuten erlaubt sind übrigens Lagerfeuer, bei denen ausschließlich abgelagertes Brennholz angezündet wird – zum Beispiel in einer Feuerschale.

Spätestens bis Freitag, 5. April 2019, können Anträge schriftlich beim Fachbereich Umwelt und Klimaschutz gestellt werden. Bei erstmaliger Antragstellung muss die vorgesehene Fläche kostenpflichtig durch den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz abgenommen werden. Für eine Fläche in einem Landschaftsschutzgebiet kostet das 130 Euro, für eine Fläche außerhalb eines solchen Gebietes 60 Euro. Ausführliche Informationen gibt es beim Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, Hannoversche Straße 6 - 8 (Raum 2 C 06), durch Heiko Brosig, Telefon 0541/323-2434.



Regelungen online einsehbar

Die Stadt Osnabrück stellt die Regelungen zum Osterfeuer und die Stadtkarte mit den Verbotsgebieten im Internet unter www.osnabrueck.de/osterfeuer bereit. Die interaktive Karte ermöglicht es allen Bürgern, die gewünschte Straße und Hausnummer auszuwählen um anschließend auf einer Karte leicht feststellen zu können, ob ein Osterfeuer am gewünschten Standort überhaupt genehmigt werden kann.