Osnabrück. Am 17. August wird Christian Steiffen das Line Up des Schlossgarten Open Air in Osnabrück vervollständigen. Bevor Samy Deluxe und Jan Delay auf die Bühne treten, will der Osnabrücker Sänger das Publikum zum Feiern verführen.

Gerade hat Christian Steiffen im Rosenhof sein neues Album „Gott of Schlager“ erstmals live präsentiert, da melden die Agenturen, dass er mit seinen zehn neuen Songs auf Platz 17 in die offiziellen deutschen Charts einsteigen wird. Außerdem wird er in diesem Jahr beim beliebten Schlossgarten Open Air live auftreten.

„Wie gut, dass ich hier bin“ kann der Sänger im obligatorischen Rüschenhemd bald vor 10.000 Leuten in der idyllischen Schlosskulisse ins Mikrophon singen. Mit der überdreht-narzisstischen Ansage hatte der Osnabrücker Schlagergott jüngst seine Shows im Rosenhof gestartet. Bald hatte er seine Fans im Griff, die seine Lieder an der Schnittstelle zwischen Schlagerpersiflage und Protestsong begeistert feierten.

Christian Steiffen „kann auch groß“

„Ich freue mich riesig auf das Schlossgarten Open Air. Das ist genau der richtige Platz für Christian Steiffen“, sagt der erfolgsverwöhnte Sänger, der bisher eher in kleineren Lokationen aufgetreten ist. „Wenn es möglich ist, halte ich den Rahmen intim“, sagt er. So hat er die Plattenpräsentation im Rosenhof an drei Abenden hintereinander vor jeweils 800 Besuchern gefeiert. „Aber ich kann auch groß“, ist sein Statement und er erinnert sich an das Deichbrand-Festival, wo er schon vor 6000 Zuschauern aufgetreten ist.

Fragt man den Veranstalter des Festivals, ob Steiffen mit seinem Disco-Schlager nicht besser auf den Freitag vor Michael Patrick Kelly und Max Giesinger gepasst hätte, bekommt man eine eindeutige Antwort: „Das stand gar nicht erst zur Debatte“, sagt Christoph Hengholt von der Firma Goldrush Productions. So wie Jan Delay mit seiner Band Disko No. 1 sei Christian Steiffen dafür bekannt, dass er mit seinem Sound die Genrationen vereint. Gerade noch habe man im Rosenhof beobachten können, dass viele Gäste unter 20 gewesen seien. „Genauso viele Fans waren aber auch älter, sind mit Rock´n´Roll aufgewachsen“, so Hengholt. Konsequent reagiere man jetzt auf die wachsende Popularität des Sängers: „Er hat es einfach verdient, beim Schlossgarten Open Air in Osnabrück vor ganz großem Publikum aufzutreten.“

Schon 2018 an Steiffen als Gast gedacht

Offenbar hatten Goldrush und das Steiffen-Management schon in den vergangenen Jahren mit dem Gedanken gespielt, den selbst ernannten Schlagergott beim Open Air auftreten zu lassen. Aus stilistischen Gründen hatte man die Idee jedoch verworfen: „Zu Nena oder den Dropkick Murphys mit ihrem Folkpunk hätte ich dann doch nicht gepasst“, sagt Steiffen. Derweil werde er sich im Umfeld von Jan Delay vollauf zuhause fühlen: „Seine Musik ist eine Mischung aus verschiedenen Stilen, die er mit seiner großartigen Band auf die Bühne bringt. Das wird zusammen mit Samy Deluxe und mir ein fettes musikalisches Potpourri“, freut sich der Entertainer, der sich schon einen flotten Spruch für das gemeinsame Open Air zurecht gelegt hat: „Ein Diskofuchs muss tun, was ein Diskofuchs tun muss“, zitiert er in abgewandelter Form eine Textzeile aus einem Beginner-Song, an dem sowohl Jan Delay als auch Samy Deluxe beteiligt waren.

Jetzt überlegt Steiffen, ob er für das Open Air das „große Besteck“ auffahren wird. Während er auf der kommenden Tour von seinem musikalischen Direktor Dr. Martin Haseland begleitet wird und Saxophonist Tommy Schneller als Gast auftritt, könnten auch andere Musiker wie Gitarrist Jimmy Reiter und Geiger So-Kumneth Sim, die an der Entstehung des Albums beteiligt waren, im Schlossgarten dabei sein. „Mal schauen, wer Zeit und Lust hat“, sagt Steiffen.