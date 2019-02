Hasbergen. Der Frühling kommt und mit ihm die neuen Frisuren. In der Freizeithalle Hasbergen präsentierten die Fachbeiräte der Friseur-Innungen Osnabrück und Bersenbrück einem Fachpublikum die aktuellen Trends in Sachen Haarfarben und Schnitttechniken. So viel vorneweg: es wird abwechslungsreich!

Ponys, Lockenmähne, weich gestufte Haarpracht, dazu ein bisschen Retro und ganz viel Raffinesse. Die Frisuren erinnern an ein Revival der Siebzigerjahre, allerdings werden die Styles heute wesentlich ´cleaner` und edler interpretiert als vor 40 Jahren.









Christoph Schildmann, Floredina Syla, Ismet Duman und Lars Jülicher als Akteure des Zentralverbandes des Deutschen Frisurenhandwerks (ZV) lieferten den knapp 150 teilnehmenden Friseuren in einem zweieinhalbstündigen Live-Workshop die Inspiration für vielseitige Frisurenideen. Die jeweiligen Basis-Cuts der gezeigten Looks lassen sich in drei Varianten stylen, um den Charakter des Trägers individuell hervorzuheben: ob rockig, lässig oder edel- alles ist möglich.





„Lange Haare sind wieder ein absolutes Thema. Wellen, Locken, sogenanntes `Bighair´, sowie Volumen ohne Ende und dazu ganz viel Bewegung“, so definierte Michael Zimenga, der mit Marcel Springmeyer durch das Programm führte, die Mode für die Köpfe. Looks, die sich bei den Damen „Red Seventies“, „Modern Wedge“ oder „Trendy shag“ nennen, entführen auf eine Zeitreise in das Jahrzehnt der Disco-Bewegung, Hippies und des Rock´ n´ Rolls.

Das Publikum konnte sich die Schnitt- und Stylingtechniken aus nächster Nähe anschauen und bekam die fertigen Styles „Schnitt für Schnitt“ erklärt. Als schönste Inspiration, die große Veränderung verspricht, bezeichnete Jülicher die konkav geschnittenen Stirnfransen. Egal ob kurz oder bis zu den Augen, fransig oder akkurat :„Ein Pony kann so schön sein“, so der Akteur.





David Bowie lässt bei dem aktuellen Herrenstyling grüßen. Während die kurze Stachelfrisur dem Schnitt einen punkigen „Drive“ verleiht und für einen provozierenden und unkonventionellen Look sorgt, feiert der „New Vokuhila“ ein Comeback. Dabei dürfte der 2 in 1- Schnitt wie bereits in den 70-ern polarisieren. Haarstudio Inhaberin Simone Schulz aus Hagen: „Die Frauen dürften sich auf die neuen Trends freuen, denn viele Kundinnen verspüren den Wunsch nach Locken. Die Männer unserer Region sind jedoch nicht ganz so experimentierfreudig wie in den großen Modemetropolen“, sagt sie und bezweifelt, dass sich die Variante der Vorne-kurz-hinten-lang-Frisur kombiniert mit klassischem Oberlippenbart in Osnabrück und Landkreis durchsetzen wird.





Blond dagegen scheint niemals „out“ zu sein, wobei Blond noch lange nicht gleich Blond ist. Mit aktuellen, funkelnden Nuancen werden neue Farbakzente ins Haar gesetzt und schon leuchtet entweder ein helles Blond, wie bei nordischen Stilikonen, ein glamouröser Kupferton oder ein strahlendes neutrales Blond auf den Köpfen. Francesco Orto, deutscher Geschäftsführer des 1922 in den Niederlanden gegründeten, weltweit agierenden Unternehmens “Keune“ verrät: „60 Prozent der Frauen möchten Blond sein, nur fünf Prozent sind es tatsächlich.“ Die Firma, die seit vergangenem Jahr ihre deutsche Niederlassung im Innovationscentrum in Osnabrück hat, zeigte dem Publikum Produkte, die Kunden „noch schöner, attraktiver und glücklicher“ machen würden. Orto forderte auf, den Konsumenten Mut zu machen, auch einmal eine andere Farbe auszuprobieren. In internationalem englisch hieß die Devise: „Inspire! Live your definity“.





Make-up Farben im „Bohemian-Look“ oder „Seventies Glam“ sorgen für die perfekte Attitude. Gelb sind nicht nur die Osterglocken oder die Sonne, gelb ist auch der Lidschatten. Der Rest bleibt eher zurückhaltend: Nudefarbene Foundation, schwarze Wimperntusche und Lippenstiftfarben in mattem beige oder rosé komplementieren den Frühjahr / Sommer- Style 2019.