Osnabrück. Ab diesem Samstag gibt es wieder Grills in der Nobbenburger Straße in Osnabrück zu kaufen, denn dann eröffnet hier ein Geschäft für Gartenmöbel.

Der Leerstand der Immobilie im Hinterhof der Nobbenburger Straße 13 hat ein Ende: Am 23. Februar eröffnet hier das "Gartenmöbel Loft", das zum Gartenmöbel-Hersteller Zebra gehört, einer deutsch-schweizerischer Firma mit Hauptsitz in Hatten bei Oldenburg.

Auf den rund 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche an der Nobbenburger Straße wird es neben Garten- und Loungemöbeln auch Grills und Garten-Accessoires wie Sonnenschirme und Dekoartikel geben, sagt Stephan Lüpsen von Zebra. "Das Ladengeschäft wird von zwei festen Mitarbeitern betreut, darüber hinaus gibt es eine zentrale Betreuung und Belieferung aus Hatten."

Das Besondere an den Produkten von Zebra sei unter anderem die Serie "greenline by Zebra", in der aus recyceltem Teak aus alten Booten, Schiffen, Brücken oder Häusern Gartenmöbel gefertigt werden, so Lüpsen.



Das war drin

2016 hatte hier der "Grilladen" eröffnet, in dem Grillgeräte, Kurse und Outdoor-Loungemöbel angeboten wurden. Teilweise sind die Macher dieses Ladens nun mit dem Restaurant "Feines Fressen" beschäftigt, das die örtliche Nachfolge vom "Fricke Blöcks" im Katharinenviertel ist.