Osnabrück. Die Marktgesetze funktionieren: Weil die Baufirmen zurzeit viel zu tun haben, lassen sie sich gut bezahlen. Sichtbar wird das an zwei Projekten der Stadt. Die ursprünglichen Kalkulationen sind nichts mehr wert.

Die 60 alte Sporthalle der Lüstringer Waldschule und der Bergschule ist so marode, dass sie im August 2017 von heute auf morgen gesperrt werden musste. Bei der routinemäßigen Kontrolle der Statik hatten Experten gravierende Verwerfungen im Tragwerk festgestellt. Die Halle wurde wegen Einsturzgefahr sofort geschlossen.

Als der Stadtrat vor fast genau einem Jahr den Neubau einer Zweifeldhalle mit kleiner Tribüne beschloss, kalkulierte der Eigenbetrieb Immobilien mit Gesamtkosten von 3,9 Millionen Euro. Von einer „Kostenannahme“ war damals die Rede, die jetzt durch eine „Kostenberechnung“ präzisiert wurde. Aus 3,9 Millionen sind binnen eines Jahres 4,9 Millionen Euro geworden. „Die Kostensteigerung beruht im Wesentlichen auf der Fortschreibung der Planung und der Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Lage im Bauhandwerk in der Region“, teilte die Verwaltung den Politikern schriftlich mit.

„Wir merken die Baukonjunktur immer stärker“ Dirk König, Leiter des Eigenbetriebs Immobilien

Auch in einem zweiten Fall, mit dem sich gestern der Immobilienausschuss zu befassen hatte, klaffen ursprüngliche Annahme und berechnete Kosten erheblich auseinander. Die Kindertagesstätte, die in Osnabrücks derzeit größtem Baugebiet in der ehemaligen Kaserne an der Landwehrstraße entstehen soll, wird 6,5 Millionen Euro kosten – 1,4 Millionen Euro mehr als zunächst gedacht. „Wir merken die Baukonjunktur immer stärker“, sagte Dirk König, Leiter des Eigenbetriebs Immobilien, im Ausschuss. „Die Preissteigerungen liegen nach unserer Meinung auch deutlich über dem durchschnittlichen Index von 4,8 Prozent.“ Der Markt sei „überhitzt“.



Standardisierte Bauteile als Lösung?

Fritz Brickwedde (CDU) empfahl einen Blick nach Holland, wo billiger gebaut werde. „Müssen wir aus jedem Bauwerk ein individuelles Kunstwerk machen? Können wir mehr auf standardisierte Bauteile zugreifen?“, fragte Brickwedde. Thomas Thiele (FDP) sagte, standardisiertes Bauen heiße auch, „dass wir es nicht allen immer recht machen können“. Volker Bajus (Grüne) wies darauf hin, dass die Bauvorschriften in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen haben. "Serielles Bauen" würde gewiss Kosten sparen, aber auch zu einer Verödung führen. Bajus: "Die Architektur ist für die Menschen und sollte sich nicht nur an dem Portemonnaie ausrichten. Sonst haben wir Viertel, die wir von der Neuen Heimat kennen." Annette Harding (SPD) sprach von einer "exorbitanten Steigerung", die "stutzig macht". Trotzdem stimmte der Ausschuss der Vorlage zu.

Christian Staub, Bauunternehmer aus Osnabrück und Präsident des Baugewerbe-Verbandes Niedersachsen, sieht in der guten Baukonjunktur nur einen von mehreren Gründen für die steigenden Preise. Ein wichtiger Faktor seien die Gebühren für die Bodenentsorgung, sagte er unserer Redaktion. Die Kosten für Erdarbeiten und Deponierung des Aushubs sind nach seinen Angaben in zwei Jahren um 40 Prozent explodiert. Heute machten die Erdarbeiten beim Bau eines Einfamilienhauses einen Anteil von zehn Prozent der Gesamtkosten aus, früher waren es ein bis zwei Prozent. Höhere Energiestandards und die neue Gewerbeabfallordnung mit schärferen Trennungsvorschriften seien weitere „Kostentreiber“, so Staub. „Und im Mai 2018 gab es im Baugewerbe eine Lohnerhöhung um gut sieben Prozent“. Die sei gewiss nötig gewesen, um den Berufsstand attraktiv zu halten, wirke sich aber auch auf die Endpreise aus.