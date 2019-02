Osnabrück. Zum dritten Mal treffen sich in Osnabrück die Liebhaber keltischer Folkmusik. „Folk meets Osnabrück“ heißt das kleine Indoor-Festival im Haus der Jugend, das in diesem Jahr die Cobblestones, die Kilkenny Band und die Assassenachs präsentiert

Da werden sie in ihren traditionellen Schottenröcken auf der Bühne des Hauses der Jugend stehen und das Publikum mit breitestem schottischen Dialekt auffordern, mit ihnen zu feiern: die Assassenachs. Steve Dewar und Greig Coutts stammen aus Schottland und haben sich mit Erik de Jong, einem jungen Niederländer, zusammengetan, um sich der Folkmusik zu widmen. Gitarre, Mandoline, die Rahmentrommel Bodhrán und das Akkordeon benutzen sie, um ihre keltische Gesänge in ein passendes musikalisches Bett zu legen.

„Folk meets Osnabrück“ heißt das kleine, aber feine Indoor-Festival, das jetzt bereits zum dritten Mal in Osnabrück stattfindet. Weil, wie er meint, die Folkmusik in Osnabrück zu kurz kommt, hatte sich der Musiker Ulrich Prukop vor drei Jahren in den Kopf gesetzt, es den Blues-Fans gleichzutun: Einmal im Jahr sollen die Folker im Haus der Jugend richtig abfeiern können. Prukop reist selbst mit einer Band, den Irish Folk Friends Osnabrück, durch die Lande. So hat er einen guten Überblick über die europäische Folkszene und kann Kollegen einladen, deren Musik richtig in die Beine geht. Denn das ist ihm wichtig: „Das Tempo muss stimmen“, sagt er und freut sich auch in diesem Jahr auf tanz- und trinkfreudige Lieder keltischen Ursprungs.

Außer den Assassenachs werden am kommenden Samstag auch die Cobblestones auftreten. Das Quartett stammt aus Berlin und hat sich mit derbem Charme und Witz in die Herzen des Publikums gespielt. Vom zotigen Sauflied bis zur wehmütigen Ballade reicht die Palette ihrer Songs irischer und schottischer Herkunft.

Für Lokalkolorit sorgt schließlich die Kilkenny Band aus Bohmte, die seit 2007 von keiner Bühne der Region wegzudenken ist, auf der zünftiger Folk gefragt ist. Obwohl sie sich an der Musik der unvergesslichen Dubliners orientieren, ist ihr Repertoire auch von modernen Songs geprägt, die frischen Wind in ein traditionelles Genre blasen. Neben drei Männern, die den Liedern mit Mandoline, Banjo, Gitarren und Akkordeon auf die Beine helfen, sorgt Sängerin Julie Ann Cimino-Boyle für weibliches Flair. Ihr wurde die irische Musik in die Wiege gelegt, ist sie doch die Tochter des Blarney-Sängers Martin Boyle, der schon seit den 70er Jahren die Folk-Szene Osnabrücks prägt.