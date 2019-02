Greven. Nach dem Corendon-Coup ist es dem Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) nun auch noch gelungen, vier weitere Fluggesellschaften zu bewegen, ihre Flüge für den Sommerflugplan aufzustocken. Über die neuen Flugangebote werden nach FMO-Angaben mehr als 200.000 Fluggäste befördert.

In diesem Jahr sollen demnach rund 75 Prozent der ehemaligen Germania-Passagiere mit anderen Airlines vom FMO abheben, da im vergangenen Jahr 269.000 Passagiere mit der Berliner Airline flogen.

Weitere Angebote von Sun Express, Laudamotion, Eurowings und Bulgarian Air Charter sollen für insgesamt neun zusätzliche Flüge pro Woche und zusätzliche 50.000 Fluggäste in diesem Jahr sorgen, wie der Flughafen in Greven am Dienstag mitteilte.

Nachdem FMO-Chef Rainer Schwarz im Interview mit unserer Redaktion noch vor zwei Wochen davon sprach, dass nach der Germania-Insolvenz 16 Ziele nicht buchbar waren, hat sich die Situation - insbesondere durch den Verhandlungserfolg mit der neuen Airline Corendon in der vergangenen Woche - deutlich verbessert. Die türkisch-niederländische Fluggesellschaft peilt von Mitte April bis Ende Oktober rund 150.000 Fluggäste an. Corendon fliegt neben Antalya und Hurghada besonders beliebte Ziele auf den kanarischen und griechischen Inseln an, die durch die Germania-Insolvenz weggefallen waren.

Mittlerweile sind 18 der ehemals 27 für den Sommer geplanten Ziele vom FMO wieder erreichbar.

Sun Express fliegt 17 Mal pro Woche nach Antalya

Die Fluggesellschaft Sun Express, ein Zusammenschluss von Lufthansa und Turkish Airlines, will in der Hochsaison 17 Mal und damit dreimal zusätzlich pro Woche nach Antalya an die türkische Riviera fliegen.

Eurowings und Laudamotion fliegen zehn Mal pro Woche nach Mallorca

Der Billigflieger aus dem Lufthansa-Konzern, Eurowings, fliegt künftig zehn Mal statt bislang neun Mal wöchentlich nach Mallorca. Auch Laudamotion, die mittlerweile zu 100 Prozent der irischen Billig-Airline Ryanair gehört, wird ab Juni wöchentlich drei weitere Flüge nach Palma anbieten und wird künftig somit zehn Mal wöchentlich vom FMO nach Mallorca fliegen.

Anzeige Anzeige

Bulgarian Air Charter fliegt nach Varna und Burgas

Die Fluggesellschaft Bulgarian Air Charter fliegt mit Varna und Burgas die beiden größten Städte an der bulgarischen Schwarzmeerküste an und sorgt dafür, dass die ehemaligen bulgarischen Germania-Ziele erhalten bleiben.

Weitere Informationen folgen in Kürze.