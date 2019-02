Greven. Nach dem Corendon-Coup ist es dem Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) auch noch gelungen, vier Fluggesellschaften zu bewegen, ihre Flüge für den Sommerflugplan aufzustocken. Über die neuen Flugangebote werden nach FMO-Angaben mehr als 200.000 Fluggäste befördert. Warum der FMO nach der Germania-Insolvenz noch einmal glimpflich davon gekommen ist.

In diesem Jahr sollen demnach rund 75 Prozent der ehemaligen Germania-Passagiere mit anderen Airlines vom FMO abheben, da im vergangenen Jahr 269.000 Passagiere mit der Berliner Airline flogen.

Weitere Angebote von Sun Express, Laudamotion, Eurowings und Bulgarian Air Charter sollen für insgesamt neun zusätzliche Flüge pro Woche und zusätzliche 50.000 Fluggäste in diesem Jahr sorgen, wie der Flughafen in Greven am Dienstag mitteilte.

FMO rechnet mit 950.000 Passagieren im Jahr der Germania-Insolvenz

Nachdem FMO-Chef Rainer Schwarz im Interview mit unserer Redaktion noch vor zwei Wochen davon sprach, dass nach der Germania-Insolvenz 16 Ziele nicht buchbar waren, hat sich die Situation - insbesondere durch den Verhandlungserfolg mit der neuen Airline Corendon in der vergangenen Woche - deutlich verbessert. Die türkisch-niederländische Fluggesellschaft peilt von Mitte April bis Ende Oktober rund 150.000 Fluggäste an. Corendon fliegt neben Antalya und Hurghada besonders beliebte Ziele auf den kanarischen und griechischen Inseln an, die durch die Germania-Insolvenz weggefallen waren. Von wöchentlich 34 Germania-Abflügen können durch die Verhandlungserfolge 26 pro Woche durch andere Airlines kompensiert werden.

Nachdem der FMO mit 1,027 Milionen Passagieren im vergangenen Jahr das erste Mal seit 2012 wieder die Millionen-Marke knackte, prognostiziert Flughafensprecher Andrés Heinemann jetzt: "Wenn wir in dem Jahr der Germania-Insolvenz nun etwa 950.000 Fluggäste erreichen, wären wir sehr froh und noch einmal glimpflich davon gekommen."

Wie hat der FMO das geschafft?

Doch wie hat es das FMO-Management geschafft, die Kapazitäten der Fluggesellschaften mit zu erwartenden 200.000 Fluggästen in diesem Jahr in unsere Region zu holen? Vor zwei Wochen hatte Geschäftsführer Rainer Schwarz im Interview mit unserer Redaktion noch gewarnt: "Wir dürfen nicht verkennen, dass mit uns nun mindestens acht andere Airports um die Gunst knapper Ressourcen bei Airlines und Veranstaltern buhlen werden." Sprecher Heinemann analysiert nun: "Unsere Argumente waren die guten Entwicklungen der Fluggastzahlen in den vergangenen beiden Jahren und die im Verhältnis zum Vorjahr noch höhere Zahl der Vorausbuchungen für den Sommer 2019." Diese wichtigen Argumente gepaart mit der Beharrlichkeit in der Verhandlungsführung hätten dazu beigetragen, "einen sehr vernünftigen Teil des Kuchens abzubekommen". Zufrieden resümiert er:

"Wir haben uns gut geschlagen." FMO-Sprecher Andrés Heinemann





Anzeige Anzeige

Mittlerweile sind somit 18 der ehemals 27 für den Sommer geplanten Ziele vom FMO wieder erreichbar.

Sun Express fliegt 17 Mal pro Woche nach Antalya

Die Fluggesellschaft Sun Express, ein Zusammenschluss von Lufthansa und Turkish Airlines, will in der Hochsaison 17 Mal und damit dreimal zusätzlich pro Woche nach Antalya an die türkische Riviera fliegen. Bislang hatte die Airline mit wöchentlich 14 Flügen nach Antalya geplant.

Türkische Riviera wird erstmals wichtigstes Flugziel

Zusammen mit den Angeboten anderer Fluglinien wie etwa Corendon wird Antalya in diesem Jahr 21 Mal pro Woche angeflogen und damit erstmals in der Grevener Flughafengeschichte sogar öfter als Palma. Damit werden in diesem Jahr voraussichtlich auch erstmals mehr Passagiere vom FMO an die türkische Riviera als auf die spanische Baleareninsel fliegen. "Während Mallorca-Buchungen zurzeit insgesamt eher stagnieren, sehen die Reiseveranstalter bei Flügen nach Antalya noch viel Potenzial. Wir freuen uns daher, an diesem Boom teilhaben zu können", analysiert Heinemann. Zum Vergleich: In der Hochsaison gab es 2018 noch 17 Flüge pro Woche nach Antalya und wöchentlich 24 Flüge nach Palma.





Eurowings und Laudamotion fliegen zehn Mal pro Woche nach Mallorca

Der Billigflieger aus dem Lufthansa-Konzern, Eurowings, fliegt künftig zehn Mal statt bislang neun Mal wöchentlich nach Mallorca. Auch die Fluglinie Laudamotion, die mittlerweile zu 100 Prozent der irischen Billig-Airline Ryanair gehört, wird ab Juni wöchentlich drei weitere Flüge nach Palma anbieten und künftig somit zehn Mal wöchentlich vom FMO nach Mallorca fliegen.

Bulgarian Air Charter fliegt nach Varna und Burgas

Die Fluggesellschaft Bulgarian Air Charter wird je einmal wöchentlich die beiden größten Städte an der bulgarischen Schwarzmeerküste Varna und Burgas anfliegen. Die ehemaligen Germania-Ziele am Gold- und Sonnenstrand werden somit auch im kommenden Sommerflugplan vom FMO erreicht.