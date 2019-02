Osnabrück. In Osnabrück leben 396 Ausländer, die ausreisepflichtig sind. 2016 waren es nach Auskunft der Stadt noch 239. Nur in den wenigsten Fällen kann die Ausländerbehörde eine Abschiebung einleiten.

Sie bleiben in Osnabrück, obwohl sie Deutschland eigentlich verlassen müssten: Fast 400 Personen waren zum Stichtag 31. Dezember 2018 ausreisepflichtig, wie die Stadt der CDU-Fraktion auf deren Anfrage mitteilte – so viele wie noch nie.

Die meisten Ausreisepflichtigen stammen laut Sandra Solf, Fachbereichsleiterin Bürger und Ordnung, aus den Ländern Sudan, Libanon, Irak, Pakistan, Afghanistan und Somalia. Ihre Asylanträge wurden abgelehnt. Solf führt den Anstieg der Zahl der Ausreisepflichtigen in den vergangenen drei Jahren darauf zurück, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) seit 2017 die Fälle wieder schneller abarbeitet. Zuvor war das Amt mit der hohen Zahl der seit 2015 und 2016 eingereisten Geflüchteten überfordert.

Mangelnde Mitwirkungsbereitschaft

Dass nur so wenige abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden, liegt nach Auskunft von Solf vor allem an deren Mitwirkungsbereitschaft. Sie sind verpflichtet, sich um Passersatzpapiere oder ähnliche Identitätsdokumente zu kümmern. "Da müssen sie mitwirken", so Solf. "Sonst können wir die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nicht einleiten."



Und so wurden 2018 nur 74 Abschiebungen gestartet, in 51 Fällen erfolgreich. Bei allen anderen muss die Ausländerbehörde Monat für Monat die Duldung verlängern – ein Grund dafür, warum es immer wieder Beschwerden über zu lange Wartezeiten gab.

Am 4. Februar dieses Jahres ist die Ausländerbehörde vom Stadthaus 1 ins Stadthaus 2 umgezogen und hat einen Serviceschalter für kurzfristige Termine wie eben solche Duldungsverlängerungen eingerichtet:

"Das war eine gute Entscheidung", sagt Solf. "Das Beschwerdeaufkommen ist deutlich gesunken." Bei komplizierteren Terminen sind die Wartezeiten nach wie vor lang. Der nächste freie online buchbare Termin ist derzeit (Stand 19. Februar) der 21. Juni.

Ausreisepflichtige können auch freiwillig in ihre Heimatländer zurückkehren. Im Osnabrücker Flüchtlingshaus können sich Geflüchtete seit 2017 beraten lassen.

Anzeige Anzeige

Auch dort ist die Zahl der Ausreisepflichtigen hoch: Laut Auskunft der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen befinden sich am Standort Osnabrück in der Sedanstraße derzeit 338 ausreisepflichtige Personen. 2018 wurden von dort 31 Menschen in ihre Heimatländer abgeschoben. 143 Personen, die im Flüchtlingshaus untergebracht waren, nahmen laut einer Sprecherin im vergangenen Jahr das Angebot der freiwilligen Ausreise in Anspruch.



Grüne kritisieren CDU

Die Osnabrücker Grünen kritisieren derweil die Forderungen der CDU-Fraktion nach konsequenteren Abschiebungen. CDU-Fraktionschef Fritz Brickwedde hatte die hohe Zahl der Ausreisepflichtigen in Osnabrück bemängelt und gefordert, "den Rechtsstaat konsequent durchzusetzen". "Wir stehen aktuell vor der Herausforderung, Geflüchtete gut zu integrieren und Schutzsuchende angemessen zu versorgen", zitieren die Grünen ihren Fraktionsvorsitzenden Volker Bajus und die sozialpolitische Sprecherin der Stadtratsfraktion Anke Jacobsen in einer Pressemitteilung. "Hierzu hört man aber nichts aus der CDU. Es ist wenig zielführend rechten Parolen hinterher zu laufen, statt sich um die realen Probleme zu kümmern.“

So würden nach Angaben der Stadt derzeit rund 4200 Geflüchtete in Osnabrück leben. "Nur 23 konnten nicht abgeschoben werden, von denen wiederum ein Teil ohne Kenntnis der Behörden die Stadt verlässt", so die Grünen. Bajus: „Da geht es gerade mal um ein halbes Prozent. Statt Scheindebatten zu führen, sollten wir uns lieber auf die Integration der 98 Prozent konzentrieren. Da gibt es mit Sprachförderung, Wohnraumversorgung und Arbeitsvermittlung genug zu tun.“