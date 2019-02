Osnabrück. In seiner zweiten Regiearbeit „Der verlorene Sohn – Boy Erased“ über eine von christlichen Fundamentalisten geleitete Anstalt, in der mittels einer mehr als fragwürdigen „Reparativtherapie“ Homosexuelle umgepolt werden sollen, setzt Joel Edgerton auf Zwischentöne, anstatt zu polarisieren.

Der 19-jährige Jared (Lucas Hedges) lebt mit seinen Eltern Marshall und Nancy (Russell Crowe und Nicole Kidman) in einer kleinen Stadt im sogenannten Bibelgürtel der USA. Als gottesfürchtiger Baptistenprediger ist Marshall alles andere als begeistert, als er durch einen anonymen Anruf erfährt, dass sein Sohn homosexuell ist. Aber gab es da nicht schon mal so einen Fall in der Gemeinde, dem auch „geholfen“ werden konnte?

Im gegenseitigen Einverständnis zwischen Vater und Sohn willigt Jared ein, an einer sogenannten „Reparativtherapie“ teilzunehmen. Im Therapiezentrum der Organisation „Love in Action“ könne man dem vom Pfad Gottes abgekommenen Jüngling in nur wenigen Wochen helfen. Aber es dauert nicht lange, und Jared bekommt berechtigte Zweifel an den Methoden von Anstaltsleiter Sykes (Joel Edgerton) und seiner mehr als fragwürdigen Anstalt, in der psychische und körperliche Gewalt an der Tagesordnung sind.

Nebendarsteller, Drehbuchautor und Regisseur Edgerton, der mit „Der verlorene Sohn – Boy Erased“ seine zweite Regiearbeit vorlegt, folgt in seinem Film den biografischen Aufzeichnungen von Garrard Conley, der im Jahre 2004 tatsächlich so einer „Reparativtherapie“ unterzogen wurde und heute glücklich mit seinem Ehemann in New York City lebt.

Mit der fiktionalisierten Verfilmung von Conleys Biografie gelingt Edgerton die respektable Gratwanderung, nicht zu polarisieren, sondern auf Zwischentöne zu setzen. Die Eltern, insbesondere der Vater des fiktiven Jared werden nicht als tumbe, radikale Christen dargestellt, sondern als Gefangene ihrer eigenen Umstände. Rückblenden schildern die besonders für Jared komplizierten familiären und persönlichen Verhältnisse und dessen Unmöglichkeit eines Coming outs.

Den größten Eindruck hinterlässt allerdings Kidman in der Rolle von Jareds Mutter, deren zunächst hilflos-verschüchterte, dann von aufkeimendem Widerstand getragene innere Zerrissenheit mit größter Präzision und darstellerischer Brillanz gespielt wird.