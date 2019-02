Unzählige Maßnahmen gegen die Hitze musste die Stadtverwaltung 2018 ergreifen. In vielen Büros blieb es nicht beim Einsatz von Ventilatoren. Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Den Rekordsommer 2018 werden die Mitarbeiter der Stadtverwaltung nicht so schnell vergessen. Welch ein dramatischer Kampf da gegen die Hitze ausgefochten wurde, offenbart sich in einem Sachstandsbericht, mit dem sich der Organisations-, Personal- und Gleichstellungsausschuss am Mittwoch befasst.