Osnabrück. Mehr als ein Jahr, nachdem es im Osnabrücker Restaurant Nokta gebrannt hatte, muss sich der mutmaßliche Brandstifter ab dem 18. März vor dem Osnabrücker Amtsgericht verantworten. Das bestätigte Gerichtssprecher Angar Buß auf Nachfrage.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar vergangenen Jahres hatte es in dem Restaurant am Güterbahnhof gebrannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.

Anfang hatten die Ermittler gegen Nokta-Chef Sedat Müstak ermittelt. Ein Tippgeber hatte ihn belastet. Doch dann geriet eben jener Tippgeber selbst in Visier der Ermittler. Im Juni erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den damals 36-Jährigen.

Der Angeklagte soll durch ein Kellerfenster und eine dahinter liegende unverschlossene Notausgangstür in das Gebäude eingedrungen sein. Mit einem Brandbeschleuniger soll er das Gebäude in Brand gesetzt haben. Rauch und Ruß richteten dabei einen größeren Schaden an als die Flammen selbst.

Das Nokta ist seither geschlossen. Müstak eröffnete am Domhof Ende Mai ihr Nokta am Theater.

Der Prozess beginnt um 9 Uhr. Bei einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Diese kann das Gericht zur Bewährung aussetzen.