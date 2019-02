Osnabrück. Eine 52-jährige Osnabrückerin muss sich derzeit vor dem Amtsgericht Osnabrück verantworten, weil sie ihren Joint mit einer 15-Jährigen geteilt haben soll. Angezeigt wurde sie von dem jungen Mädchen aber aus einem anderen Grund: Tierliebe.

Einer 52-jährigen Osnabrückerin ist die Tierliebe eines jungen Mädchens zum Verhängnis geworden. Laut Anklage soll die Frau im November 2017 in ihrer Wohnung einen Joint geraucht und ihn dabei an eine damals 15-Jährige weitergegeben haben. Das Mädchen nahm zwar lediglich einen Zug, doch der Straftatbestand der Abgabe von Drogen an Minderjährige ist damit erfüllt.

Warum aber zeigte das junge Mädchen die 52-jährige Osnabrückerin anschließend an? Obwohl ihr das Gericht diese Frage gar nicht gestellt hatte, nahm die ansonsten wortkarge und mittlerweile 16-Jährige dazu ausführlich Stellung. „Mir geht’s eigentlich nicht darum, dass sie Drogen genommen hat. Es tat mir nur so leid für den Hund, weil der in der Wohnung war und sie da immer gekifft hat.“

„Ich hatte Angst, dass der Hund was davon abbekommt“

Der Vorsitzende verstand die Aussage zunächst so, dass die 15-Jährige beklagte, der Hund würde wegen des Drogenkonsums seines Frauchens so wenig Bewegung bekommen. Doch nach einigen Nachfragen klärte sich die Angelegenheit: „Ich hatte Angst, dass der was davon abbekommt.“ Die anschließende Frage des Vorsitzenden, warum sie selbst an dem Joint gezogen habe, wenn sie sich doch schon um den passiv kiffenden Hund solche Sorgen gemacht habe, konnte die 16-Jährige nicht beantworten.

Der Kontakt zwischen der 52-Jährigen und dem Mädchen entstand, weil beide Nachbarinnen waren und die 16-Jährige besagten Hund regelmäßig ausführte. „Man konnte halt mit ihr reden“, sagte die Jugendliche außerdem über die Angeklagte.

Biertrinken am Osnabrücker am Wüstensee

Die 52-Jährige wiederum machte von ihrem Recht zu Schweigen Gebrauch. Statt ihrer äußerte sich ein 55-jähriger Osnabrücker über das 16-jährige Mädchen. Der Zeuge soll bei der Tat in der Wohnung der 52-Jährigen gewesen sein, wollte sich daran aber trotz intensiver Nachfragen nicht erinnern. Ganz genau erinnerte sich der Rentner aber daran, wie sehr ihm das heute 16-jährige Mädchen auf die Nerven ging, wenn er sich mit der Angeklagten und anderen zum gemütlichen Biertrinken und Zeittotschlagen am Wüstensee traf. „Die hat sich uns mehr oder weniger aufgezwungen, hat sich überall durchgeschnorrt und dann noch die Polizei als Taxe missbraucht.“ Wie genau es dazu kam, dass sich die heute 16-Jährige von der Polizei regelmäßig nach Hause bringen ließ, klärte sich nicht.

Prozess unterbrochen

Dass das Mädchen alles andere als eine gefestigte Existenz hat, wurde allerdings schnell deutlich. Die 16-Jährige lebt mittlerweile in Bielefeld in einer Wohngruppe, schwänzt dauerhaft die Schule und wurde nach dem Zug am Joint der Angeklagten selbst zur regelmäßigen Kifferin.

Weil sich in der Verhandlung schließlich herausstellte, dass offenbar ein weiterer Mann zur Tatzeit in der Wohnung der Angeklagten war, wurde die Verhandlung unterbrochen und soll mit der Befragung dieses Zeugen fortgesetzt werden.