Osnabrück setzt Maßstäbe bei der Umstellung auf E-Busse

Osnabrück. Wie Tarzan turnten die Stadtwerke Osnabrück durch den deutschen Förderdschungel, um möglichst viele Zuschüsse für den Aufbau ihrer 70 Millionen Euro teuren Elektrobus-Flotte zu bekommen. Dabei verknüpften sie die dicksten Lianen zu einem stabilen Netz, das mehr als die Hälfte der Gesamtkosten trägt.

Es mag sich nur um ein Detail handeln. Aber dass Stromabnehmer auf dem Dach von Elektrobussen in Deutschland standardmäßig vorne angebracht sind, ist nur ein Beispiel dafür, wie die Osnabrücker Stadtwerke mit ihrer systematischen Verbannung des Dieselantriebs aus dem öffentlichen Nahverkehr schon jetzt Maßstäbe gesetzt haben – dabei ist die erste vollelektrische Metrobus-Linie M1 noch nicht einmal in Betrieb.

Vor allem was das Ausschöpfen von Fördertöpfen bei Bund und Land betrifft, sind die Projektverantwortlichen an der Alten Poststraße den Planern in anderen Städten, die mit einem lokal emissionsfreien ÖPNV liebäugeln, weit voraus. Dicke Bretter haben sie dafür bohren müssen, besonders in Hannover und Berlin, wo die meisten Mitteln abzugreifen waren. Doch wenn am Ende mehr als die Hälfte der Gesamtkosten für die E-Bus-Flotte von Zuschussgebern geschultert werden, hat sich jede Mühe gelohnt.