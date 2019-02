Osnabrück. Dirk Sazalowski ist nicht sonderlich gut auf die Tierrechtsorganisation Peta anzusprechen, um es mal milde auszudrücken. Der Osnabrücker und passionierte Angler ist Gründer von „FCK PTA“. Im Kampf gegen Peta sammelt er Geld.

Was bedeutet „FCK PTA“? „Die Buchstaben sprechen für sich“, sagt der 49-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Für diejenigen, denen es sich nicht sofort erschließt: „FCK PTA“ ist eine Abkürzung für „Fuck Peta“, was in etwa „Scheiß Peta“ bedeutet. „Die Rechte an Bild und Wort habe ich mir gesichert“, sagt Sazalowski. Woher die Aversion?

Anzeige gegen Ferienpassaktion

2016 hatte Peta Anzeige gegen einen Leiter der Osnabrücker Ferienpass-Angel-Aktion im Nettetal erstattet. Die Anzeige verlief, wie zumeist bei Anzeigen dieser Art, im Sande. Dennoch strich die Stadt das Angebot im Jahr darauf aus dem Ferienpassprogramm – angeblich nicht aufgrund der Peta-Anzeige –, nahm es nach viel Kritik auf Druck der Politik dann wieder auf, hob das Mindestalter aber auf zehn Jahre an.

Sazalowski war zwar nicht von der Anzeige betroffen – er hatte zeitgleich einen anderen Angelkurs für Kinder an der Nackten Mühle angeboten –, doch Petas Vorgehen stank dem Osnabrücker: Er gründete mit ein paar Angelgenossen „FCK PTA“ als „Opposition zur Verunglimpfung von Anglern und Kinderanglern“. Sazalowski versichert, er habe nichts gegen Tierschutz. Er sei gegen Massentierhaltung und das Fischen mit Schleppnetzen. Kein Verständnis habe er aber, „wenn man Tierrechte mit Menschenrechten gleichsetzt“.

Peta: Angeln ist Tierquälerei

Peta argumentiert, Angeln sei Tierquälerei. Fische würden durchaus Schmerzen empfinden, Peta verweist auf unterschiedliche Studien. Angelnde Kinder würden „unempfindlich für Gefühle wie Empathie, Schmerz, Kummer und Leid“ werden, schreibt Peta auf seiner Internetseite.

Sazalowski angelt dennoch – seit Jahrzehnten und seit mehr als 20 Jahren mit Kindern. Fakt ist aber auch: Niemand muss in Deutschland angesichts des gigantischen Angebots in Supermärkten und Bioläden angeln, um sich gesund und verantwortungsvoll zu ernähren.



Angeln gegen das „Naturdefizitsyndrom“

„Angeln wirkt der Entfremdung von Lebensmitteln entgegen“, entgegnet Sazalowski. Es sei doch besser, Kindern das Fangen und Verwerten eines Fisches zu zeigen statt Fisch „fraglos aus dem Supermarkt zu kaufen“. Das gelte nicht minder für Gemüse.

Da gehe ich doch auch lieber mit meiner Tochter auf den Acker, das ist eine ganz andere Wertschätzung.

Zudem beobachte Sazalowski einen therapeutischen Effekt bei etwa unruhigen Kindern. Sie würden „geerdet“. Und es gehe um das Erleben der Natur, insbesondere für Kinder mit „Naturdefizitsyndrom“, wie Sazalowski sagt. Nicht zuletzt sei Fisch gesund – was Peta aufgrund von Belastungen mit unterschiedlichen Giften in Fischen dementiert.

Sazalowski versichert ferner, die Kinder seien nicht schockiert, wenn sie sehen, wie ein Fisch durch einen Schlag auf den Kopf betäubt und anschließend getötet wird.



Aber natürlich wird kein Kind gezwungen.

Sazalowski spendet Gewinn

In einem Internet-Shop gibt es T-Shirts, Kapuzenpullover und Kaffeebecher mit dem „FCK PTA“-Logo zu kaufen. Die produziert ein Freund aus Hamburg. Den Gewinn spendet er, etwa an Angler, die sich nach Strafanzeigen rechtlich gegen Peta wehren, oder an Kinderangelprojekte, gegen die Peta vorgeht. Bislang verkauft Sazalowski aber nur wenige Shirts und Pullis. Sein geschütztes Logo dürfen andere Angler kostenlos nutzen, wenn es dem Zweck dient.

Peta habe bislang übrigens nicht auf Sazalowskis Kampagne reagiert. Dennoch ist er bei der Organisation eine Persona non grata: Auf deren Facebookseiten wurde er gesperrt. Seiner „FCK PTA“-Facebookseite folgen knapp 1500 Menschen.