Osnabrück. Über Currywürste wurden Bücher geschrieben, Filme gedreht und Lieder gesungen. Der Osnabrücker Jonathan Fehst geht dem Phänomen in Blogs auf Facebook und Instagram auf die Spur.

Der 32-jährige Jonathan Fehst ist Musiker. Als Schlagzeuger ist er mit seinen Bands Groove Onkels, Caught Indie Act und Pulsar viel unterwegs. „Vor drei Jahren ist mir bewusst geworden, dass wir auf Tour ziemlich häufig Currywürste und Pommes als Verpflegung bekommen haben“, erzählt der Schlagzeuger. Wie viele andere Menschen, die sich in den sozialen Medien bewegen, frönte auch Fehst dem „Foodporn“. Das heißt, er fotografierte sein Essen und präsentierte es auf Facebook und auf Instagram: https://www.facebook.com/jonathan.fehst und https://www.instagram.com/jonathanfehst/

Mittlerweile beinhalten seine Blogs 64 Currywürste. Die Zahl soll noch weiter nach oben geschraubt werden. „Ich habe gemerkt, dass sich einige Leute damit identifizieren und es amüsant finden.“ Aber auch, wenn er keinen einzigen Follower hätte, würde Fehst den Currywürsten nicht entsagen. Er ist quasi von Geburt an Currywurst-affin. Fehst ist in Erkrath bei Düsseldorf aufgewachsen und hat seine erste Currywurst im Goldhähnchen-Grill im Arbeiterviertel Gerresheim gegessen. „Da gehört eine Pommesbude hin“, sagt er.

(Weiterlesen: „Schnellimbiß Jim Blake“ seit 54 Jahren eine Institution in Osnabrück)



Die Currywurst-Tradition im Rheinland sei anders als in Berlin, sagt Fehst. „Bei uns gibt es keine Wurst ohne Darm, das Pulver kommt oben, nicht unten drauf und die Sauce ist nicht kalt.“ Mittlerweile hat er in vielen Gegenden sein Leibgericht gegessen. In der bayrischen Curry-Diaspora in Ingolstadt war er seit Jahrzehnten der erste Gast, der wieder eine Currywurst bestellt hat; und in Frankfurt am Main hat er fast buchstäblich der Currywurst-Himmel entdeckt: „Wir haben in einem dieser Hochhäuser gespielt und da gab es einen Currywurst-Brunnen, der so ähnlich war wie ein Schokoladenbrunnen.“ Die Sauce floss unentwegt aus einem Spender und der hungrige Musiker musste nur seine Wurst darunter halten, um sie zu saucieren.

Liebhaber selbst gemachter Saucen

Überhaupt ist die Sauce immens wichtig für die Currywürste, die Jonathan Fehst verspeist. Selbstgemachte Saucen mag er am liebsten. „Es ist erstaunlich, wie groß die Vielfalt dabei ist und welche Unterschiede es gibt.“ Probiert hat er zum Beispiel Saucen auf Apfelmus- oder Pflaumenbasis. Er selbst hat sich Sauce auf Pflaumen-Cola-Basis zubereitet, in die er auch schon mal eine Prise Zimt streut. Eine gute Currywurst muss für ihn gegrillt sein. Dadurch bekommt sie andere Röstaromen“, sagt er. Die Sauce punktet bei ihm, wenn sie verschiedene Aromen hat. Sein Haus- und Hof-Imbiss in Osnabrück ist übrigens der Osna-Grill. Dort isst er häufiger, weil die Sauce hausgemacht ist.

(Weiterlesen: Das wirkliche wahre Leben findet in Connys Imbiss am Harderberg statt)



Angesprochen auf den gesundheitlichen Aspekt, platzt es aus Jonathan Fehst heraus: „Ich war seit drei Jahren nicht mehr krank.“ Er erzählt, er habe in Uwe Timms Buch „Die Erfindung der Currywurst“ gelesen, dass die Seeleute das Gewürz Curry aus Indien mitgebracht haben, um sich gegen Erkältungen und Grippe zu schützen. Tatsächlich werden bei diesen Erkrankungen zwar keine fetthaltigen Speisen, aber eben Curry und auch Zimt zur Heilung und Linderung der Beschwerden empfohlen.