Osnabrück. Vom Teilnehmer in die Jury: Siegfried Niemeyer, selbsternannter deutscher Meister im Erbsensuppekochen, hat am vergangenen Freitag im niederländischen Groningen dabei mitgeholfen, den Weltmeister im „Snertkoken“ zu ermitteln.

Die „Wereldkampioenschap Snertkoken“ – zu Deutsch „Weltmeisterschaft im Erbsensuppekochen“ fand dieses Jahr zum 25. Mal statt. Passend zum Jubiläum wurde das Erbsensuppekochen in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen.

2010 und 2011 war der pensionierte Sonderschullehrer aus Osnabrück noch als Teilnehmer dabei gewesen. Seine Erbsensuppe mit Nordseekrabben schaffte es im zweiten Anlauf sogar auf den dritten Platz. Im vergangenen Jahr tauschte Niemeyer dann zum ersten Mal den Koch- gegen den Probierlöffel. Die Profis bauen auf seine Suppen-Expertise.



Niemeyer bekam neben traditionellen "Snert"-Kocharten auch argentinische und surinamische Varianten auf den Löffel. Insgesamt 31 Köche nahmen am eintägigen Wettkampf teil. Jeder brachte seine eigenen Kochutensilien und die Zutaten mit. „Die Köche geben der Jury Bescheid, wenn probiert werden kann“, erläutert Niemeyer den Ablauf. Er und die fünf weiteren Juroren seien dann mit Kittel und Löffel herumgegangen und hätten die Erbsensuppengerichte verkostet. „Ich bin der einzige Amateur in der Jury, alle anderen haben Gastronomieerfahrung“, erzählt der ambitionierte Hobbykoch. Er war zudem der einzige Deutsche in der ansonsten rein niederländischen Jury, zu der auch der ehemalige Chefkoch der niederländischen Fußballnationalmannschaft Johan Klein Gebbink gehörte.

Das Auge isst mit



Bewertet werden die Gerichte anhand von vier Kriterien: Geschmack, Originalität, Material und Präsentation. „Ausgefallen ist aber nicht immer automatisch besser“, betont Niemeyer. Das diesjährige Sieger-„Snert“ sei auch eine eher traditionelle Variante gewesen. Es gebe ohnehin eine Tendenz zu traditionellen Macharten. Er ist jedoch fasziniert von den geschmacklichen Besonderheiten: Es sei „immer wieder erstaunlich, was für unterschiedliche Gerichte kommen, obwohl die Zutaten gleich oder sehr ähnlich sind“. Neben den speziell holländischen Spliterwten (deutsche Interessierte können auch einfach grüne Schälerbsen verwenden), kämen vor allem Sellerie und Porree in das traditionelle „Snert“.

Unter den 30- bis über 80-jährigen Teilnehmern fänden sich sowohl professionelle als auch Amateurköche. Was nach der Jury-Verkostung übrig bleibt, geht an die Besucher im Nebenraum. Dieses Jahr seien bis zu 50 Leute gekommen, die das Treiben in der Küche auf einer Leinwand verfolgten und anschließend die Kreationen verspeisen konnten.

Wer zuerst kommt, kocht zuerst



Nächstes Jahr wird der Osnabrücker Erbsenspezialist erneut in der Jury sitzen. Wer Interesse daran hat, mit dem eigenen oder Omas Erbsensuppengericht anzutreten, kann sich ab November bewerben. Eine Vorabauswahl gibt es nicht, so Niemeyer. Wenn die 40 freien Plätze allerdings vergeben sind, bestehe keine Chance mehr auf eine Teilnahme. Für diejenigen, die es nach Groningen zur WM schaffen, hat Niemeyer einen Tipp parat: „Mit Brühwürfeln kommt man nicht weit.“

Nähere Informationen zur Veranstaltung unter www.oudhollandschegerechten.nl/