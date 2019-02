Osnabrück. 22 Übergriffe auf Taxifahrer hat die Polizei für das Jahr 2017 verzeichnet. Mit einem bestimmten Signal können Taxifahrer im Fall der Fälle unauffällig auf sich aufmerksam machen. Das Problem: Nicht jeder weiß, was es mit dem sogenannten stillen Alarm auf sich hat.

Wenn Robert Brinkmann in seinem Taxi hinter dem Steuer sitzt, muss er seinen Fuß nur etwas versetzen, dann kann er damit unbemerkt auf einen kaum zu erkennenden Knopf im Fußraum drücken – und den stillen Alarm auslösen. Aktiviert er diesen, blinken zwei rote Lichter an dem Schild auf seinem Wagen auf. Besonders im Dunkeln sind diese weithin sichtbar. Ist er in einer Notsituation, kann der Osnabrücker Taxifahrer damit auf sich aufmerksam machen. Seit 30 Jahren ist Brinkmann in der Branche, das System hat er seit mehr als 15 Jahren. Bislang habe er noch nicht darauf zurückgreifen müssen. „Aber es gibt einem eine gewisse Sicherheit, wenn man unterwegs ist“, sagt er.

Unterschiedliche Bedrohungslagen

Die Gefahren für Taxifahrer sind unterschiedlich. „Es kann sein, dass Gäste anfangen, den Fahrer zu attackieren oder dass sie Bedrohungen aussprechen“, sagt Michael Torloxten, Vorstandsmitglied der Osnabrücker Funk-Taxi-Zentrale 32011. „Zum Glück sind die Fahrgäste hier nett. Es ist eine friedliche Stadt.“

Dennoch kommt es immer wieder zu Übergriffen auf Taxifahrer. Von 2016 bis 2017 sind die Zahlen in Stadt und Landkreis Osnabrück angestiegen:

Für 2018 kann die Polizei Osnabrück bislang nur eine Tendenz bekannt geben. Laut einem Sprecher liegt die Zahl der Übergriffe aber auf dem Niveau von 2017. Allerdings habe es im vergangenen Jahr mehr Raubdelikte gegeben.

Probleme mit dem stillen Alarm

Taxen müssen mit Alarmsystemen ausgestattet sein. Doch der stille Alarm bringt zwei Probleme mit sich: Da der Alarmknopf im Fußraum ist, komme es immer wieder vor, dass Fahrer aus Versehen mit dem Fuß darauf kommen – und gar nicht merken, dass sie den stillen Alarm ausgelöst haben. Und: „Es wird kaum darauf reagiert“, sagt Taxifahrer Jörg Fänger, der seit 30 Jahren in der Branche tätigt ist. Das sei die Erfahrung. Er selbst musste den stillen Alarm noch nicht aktivieren, wie er sagt. Allerdings habe er auch fast nur Festkunden, sein Schwerpunkt liege auf Krankenfahrten. Das sei ein anderes Klientel. Auch Torloxten ist das Problem bekannt. Kaum jemand wisse, was es mit dem blinkenden Licht auf sich hat. „Einige Leute wundern sich vielleicht darüber, aber in der Regel ruft niemand die Polizei“, sagt er.

Deshalb gibt es laut Torloxten noch eine weitere Art von Alarm: den Voll-Alarm. Ausgelöst wird dieser, wenn der Fahrer zwei Mal mit dem Fuß auf den Knopf drückt. Der Notruf läuft dann automatisch bei der Zentrale ein und die übrigen Fahrzeuge werden darüber informiert, wo sich der Fahrer befindet, der den Alarm ausgelöst hat. Außerdem blinkt dann nicht nur das Taxi-Schild auf dem Fahrzeug: Zusätzlich geht das Fernlicht dauerhaft an und aus, der Warnblinker wird aktiviert und die Hupe in Intervallen ausgelöst. Torloxten: „Dann ruft jemand die Polizei.“