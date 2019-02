Osnabrück. Sie wissen, wie man für Würstchen wirbt oder den Profisport sponsert. Immer wichtiger aber wird für die Werbeagentur Team 4 Media ein weiteres Geschäftsfeld: Unternehmen für Nachwuchskräfte interessant zu machen.

Das Personalrecruiting – also Anwerben geeigneter Mitarbeiter – nimmt inzwischen 30 Prozent des Geschäfts ein, sagte Mitgründer Axel Voss beim Besuch von Oberbürgermeister Wolfgang Griesert. Das Stadtoberhaupt schaut regelmäßig bei großen und kleinen Unternehmen in Osnabrück, um zu lernen und seine Hilfe anzubieten.

Den Kontakt zur Werbeagentur Team 4 Media knüpfte der Sport: Griesert und Voss sind Dauergäste bei den Giro Live Panthers, den Zweitliga-Basketballerinnen des OSC. Team 4 Media kümmert sich seit zehn Jahren um die dynamische Außendarstellung der Panthers, managt den Internetauftritt und das Sponsoring. In gleicher Weise betreut Team 4 Media den Fußball-Regionalligisten SV Rödinghausen, der im Oktober vergangenen Jahres im DFB-Pokal an der Bremer Brücke nur knapp gegen Bayern München verlor. Auch der VfL Osnabrück nutzte von 2008 bis 2017 die Dienste der Werbeagentur.

Vor ziemlich genau 19 Jahren, am 19. März 2000, gründeten Jörg Fiedler und Axel Voss die Agentur. Seit 2017 arbeitet das inzwischen 18-köpfige Team in einem Neubau an der Lengericher Landstraße, direkt an der Autobahnauffahrt. 5000 Druckerzeugnisse und 500 Web-Projekte hat die Agentur nach eigenen Angaben bisher umgesetzt.

Voss ist Industriemeister Druck und liebt Papier und Farbe: "Frisch Gedrucktes ist einfach faszinierend", schwärmte Voss, "es riecht so gut, fühlt sich gut an." Gedruckte Werbung ist nur ein Teil des Gesamtpakets, das Team 4 Media seinen Kunden bietet. An der Wand des Konferenzraumes hängen die Firmenlogos der wichtigsten Kunden. Alle aus der Region: Fuchs Gewürze in Dissen, Amazone in Hasbergen, Agatlith Fliesen in Bad Essen, Seemann-Interieur aus Osnabrück, Kemper Fleisch aus Nortrup oder Würstchen-Macher Giersch aus Westerkappeln. Für Giersch entwarf die Agentur eine Werbekampagne, die die Marke als Qualitätsanbieter etablieren sollte. "Das Ergebnis ist, dass Giersch eine neue Produktionshalle baut", sagte Voss.

Verkaufssteigerung und Kundengewinnung ist ein Ansatz, Imagewerbung und Personalrecruiting ein anderer, der immer größere Bedeutung gewinnt. Denn Unternehmen müssen sich angesichts des steigenden Fachkräftemangels wahrnehmbar als attraktive Arbeitgeber profilieren, um Nachwuchskräfte zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund entwickelte Team 4 Media zum Beispiel eine Kampagne für die Schüchtermann-Kliniken ("Job mit Herz", "Sie liegen uns am Herzen"), die aktuell mit dem German Design Award ausgezeichnet worden ist.

Schüchtermann kann die vor allem digitale Imagewerbung flexibel handhaben. Sind Stellen frei, kann die Werbung hochgefahren werden. "Der Kunde gerät nicht in Abhängigkeit", erklärte Fiedler. "Er bekommt von uns alles, was er braucht, um anschließend selbst weiterzumachen."

Anzeige Anzeige