Osnabrück. Für Aufregung hat in den vergangenen Tagen ein Kettensägen-Einsatz im Osnabrücker Hafen gesorgt: Die Stadtwerke-Tochter Esos ließ mehrere Bäume fällen, der anschließende Protest ließ nicht lange auf sich warten. Doch das Vorgehen war rechtens.

Konkret geht es um fünf Bäume in Sichtweite der alten Speichergebäude entlang der Elbestraße, von denen bislang einer der Säge zum Opfer fiel. Sie stehen auf der Fläche, auf der in den kommenden Monaten eine Container-Umschlaganlage entstehen soll. Ihre Besonderheit: Sie sind im gültigen Bebauungsplan geschützt, die Winterlinde und vier Feld-Ahorne dürfen daher nicht ohne Weiteres gefällt werden. Bereits in der Vorwoche waren mehrere Bäume gefällt worden, sie waren allerdings nicht als erhaltenswert eingeordnet.

Containerumschlaganlage Bis 2020 soll entlang der Elbestraße eine neue Containerumschlaganlage entstehen. Das Ziel: Möglichst viel Verkehr soll von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Geplant sind zwei Portalkräne mit einer Breite von 50 Metern und einer Höhe von mehr als 40 Metern. Sie bewegen sich auf einem 730 Metern langen Gleis auf und ab. Aktuell laufen die vorbereitenden Arbeiten auf der Fläche. Im kommenden Jahr soll dann nach Angaben der Stadtwerke mit dem Bau der Anlage begonnen werden.

Als jetzt allerdings bei den geschützten Bäumen hinter den Speichergebäuden die Motorsägen kreisten, rief das Protest herbei: Bei Facebook organisierten sich Anlieger, eine Unterschriftenaktion wurde ins Leben gerufen und schließlich versammelten sich einige Osnabrücker, die die Bäume am Wochenende vor der Fällung zu schützen versuchten.

Der Vorwurf: Die Esos wolle die Bäume roden, um Platz für das Containerterminal zu schaffen – und das, obwohl sie explizit unter Schutz stehen. Doch die rechtliche Lage ist eine andere, wie Stadtwerke-Sprecher Marco Hörmeyer erläutert. Für das neue Terminal wurde ein Planfeststellungsbeschluss gefasst, im dazugehörigen Landschaftspflegerischen Begleitplan ist festgehalten, dass die Bäume eben durchaus gefällt werden dürfen.



Sprecher Hörmeyer sagt:

"Für jeden Baum, der dort gefällt wird, werden entsprechende Kompensationsmaßnahmen geleistet."

Zur Erklärung: Die im Planfeststellungsverfahren getroffenen Festsetzungen haben gegenüber dem Bebauungsplan eine übergeordnete Wirkung. Alle Verfahrensschritte sind in der Vergangenheit öffentlich ausgelegt worden. Allerdings sorgte die Tatsache, dass Planfeststellungsbeschluss und Bebauungsplan unterschiedliche Aussagen enthalten, offenbar für Verwirrung.



Kommunikation bemängelt

Auch Ratsmitglied Volker Bajus von den Grünen verschaffte sich am Wochenende einen Überblick. Er stört sich im Gespräch mit unserer Redaktion an der fehlenden Kommunikation der Maßnahme seitens der Verwaltung und der Stadtwerke:

"Bei einem so sensiblen Thema wie dem Baumschutz muss die Kommunikation deutlich besser sein. Auch damit man den aufmerksamen Bürgern, die wegen der Fällarbeiten in Alarm versetzt wurden, erklären kann, warum was passiert."

Die betroffenen Stellen müssten die Genehmigungslage im Vorfeld sauber aufarbeiten und nicht erst wenn die Motorsäge kreise.