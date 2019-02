Osnabrück. Auf einem Firmengelände in Osnabrück-Eversburg ist in der vergangenen Woche ein schwarzer Rehbock gerissen worden – offenbar von einem ausgebüxten Hund. Die Polizei stellte Strafanzeige und ermittelt gegen die Halter.

Reinhold Rethschulte bot sich ein grausiges Bild. Der Jagdaufseher der Stadt Osnabrück nahm den Rehbock am vergangenen Donnerstagmorgen in Augenschein. "Das Tier ist regelrecht zerfleischt worden, es hatte keine Chance", sagt er. Das dunkle Fell am Körper war abgewetzt, am Hals klafften tiefe Fleischwunden.

"Mehrfach zugebissen"

Gefunden worden war der tote Rehbock auf dem umzäunten Betriebsgelände eines Unternehmens in Osnabrück-Eversburg. Ein Wachmann des Sicherheitsdienstes hatte Polizei und Feuerwehr gerufen, denn er hatte den mutmaßlichen Übeltäter beinahe auf frischer Tat ertappt. Es habe sich um einen gepflegt aussehenden Rassehund gehandelt, vermutlich einen Rhodesian Ridgeback mit blauem Leinengeschirr. "Die Jagd habe ich nicht mehr gesehen, aber der Hund muss mehrfach zugebissen haben", sagte der Wachmann unserer Redaktion.

Fellbüschel auf dem Boden

Weil er nicht wusste, wie aggressiv der Hund war, blieb der Securitymann in seinem Auto. Aber er machte ein Foto, das inzwischen der Polizei vorliegt. Es zeigt den Hund, wie er sich über den am Boden liegenden Rehbock beugt. Auf dem Asphalt finden sich massenhaft Fellbüschel.

Jagdaufseher Rethschulte nahm das tote Tier mit, es werde vermutlich an fleischfressende Vögel in der Artenschutz-Betreuungsstation in Osnabrück-Hellern verfüttert, erklärte er. Zuvor entnahm er aber Proben, um mithilfe der DNA später zweifelsfrei nachweisen zu können, wer den Rehbock gerissen hat. Rethschulte zeigte sich besonders empört über den Fall, weil es sich um ein außergewöhnliches Tier gehandelt hatte. "Schwarze Rehböcke sind recht selten. Das war ein prächtiges, großes Tier, bestimmt 20 Kilo schwer und vermutlich schon etwas älter." Es sei immer wieder in Eversburg und im Bereich des Haseuferwegs gesichtet worden. Unter manchen Jägern gilt schwarzes Rehwild wegen seiner Seltenheit als begehrte Trophäe.

Verdacht auf Jagdwilderei

Der wildernde Hund indes hatte das Firmengelände am Donnerstagmorgen in Richtung eines Waldstücks verlassen, bevor die Polizei eintraf. Die ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und des Verdachts auf Jagdwilderei, wie Sprecherin Mareike Edeler bestätigte. Die Ermittler hofften, den oder die Halter mithilfe des Hundefotos ausfindig zu machen.

