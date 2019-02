Osnabrück. Die Immobilienpreise kennen weiter nur eine Richtung: nach oben. "Die Nachfrage ist enorm groß, aber Anzeichen einer Immobilienblase gibt es in der Region Osnabrück nicht", sagt Markus Pörtner, Leiter der Immobilienvermittlung der Sparkasse im Vorfeld der 29. Immobilienmesse

Die Zahl der abgeschlossenen Kaufverträge stieg im vergangenen Jahr in Osnabrück um drei Prozent, im Landkreis ging die Zahl um vier Prozent zurück. Dabei wurde aber deutlich mehr Geld bewegt: Das Geldvolumen im Geschäft mit Häusern und Grundstücken wuchs um 25 Prozent. Die Nachfrage nach Grundstücken zeige weiter steigende Tendenz. "Gekauft wird alles", sagte Pörtner unserer Redaktion, "bebaute, unbebaute und auch landwirtschaftliche Flächen." Viele Geldanleger suchen angesichts der Niedrigzinsen ihr Heil in Betongold oder Grund und Boden.

Baukindergeld sorgt für Schub

Das Baukindergeld hat nach den Worten von Siegfried Kettler, Bereichsleiter Immobilien bei der Sparkasse, für zusätzlichen Schub gesorgt. Familie erhalten für bis zu zwei Kindern über einen Zeitraum von zehn Jahren je Kind 1200 Euro jährlich als Zuschuss. Natürlich gebe es auch einen Mitnahmeeffekt, sagt Ketteler. Er schätzt, dass etwa ein Drittel der Antragsteller ohne Baukindergeld den Schritt zum eigenen Haus nicht hätten wagen können.

Die Zinsen werden nach Ansicht des Immobilienfachmanns "leicht ansteigen". Daher empfiehlt er Bauwilligen, sich die aktuellen Zinssätze langfristig zu sichern. Beispiel: Die Sparkasse bietet einen Kredit mit einer 25-jährigen Laufzeit zu einem Zinssatz von 2,55 Prozent an.









Das gibt Sicherheit bis zu Ende Siegfried Kettler, Bereichsleiter Immobilien bei der Sparkasse





Anzeichen einer Immobilienblase sehen weder Pörtner noch Ketteler. "In der Region Osnabrück entwickeln sich Preise, Mieten und Einkommen im Gleichschritt", sagt Pörtner. Eine Blase entsteht, wenn die Preise für Immobilien schneller steigen als etwa die Mieten. Dann besteht die Gefahr, dass sich das investierte Geld nicht refinanziert, der Markt plötzlich zusammenbricht und Immobilien schlagartig an Wert verlieren.

Die Sparkasse wird während der Immobilienmesse an diesem Wochenende (Freitag/Samstag, 22./23. Februar) in der Hauptstelle an der Wittekindstraße mehrere Wohnprojekte vorstellen, die in diesem Jahr an den Start gehen, darunter auch ein Wohnkomplex auf der Fläche der früheren Sparkasssenfiliale in Harderberg. 30 Aussteller – Bauunternehmern, Bauträger und auch zahlreiche Kommunen aus der Region – präsentieren sich auf der Messe. Die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) gibt einen Überblick über alle Baugebiete in den Kommunen rund um Osnabrück.