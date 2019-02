Osnabrück. Der Wohnungsbau im Landkreis Osnabrück soll mit Millionen gefördert werden. Darauf haben sich die CDU und die SPD/UWG-Gruppe nun bei den Haushaltsberatungen geeinigt. Bei den Beratungen haben sich damit die Sozialdemokraten durchgesetzt, denn drei Bausteine zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die die SPD schon am 11. Dezember forderte, finden sich auch in der aktuellen Einigung mit der CDU wieder.

Vorgesehen ist ein Fonds in Höhe von 1,5 Millionen Euro für bezahlbaren Wohnraum und städtebauliche Entwicklung. Aus den Mitteln des Landkreises Osnabrück soll den 21 Städten, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis eine finanzielle Unterstützung gewährt werden, um günstiger an Grundstücke zu gelangen. Auch Mittel für den Hochwasserschutz sollen aus diesem Fonds abgerufen werden können. Zudem sollen private Projekte gefördert werden. Wenn Städte und Gemeinden Mittel aus dem Fonds beantragen, müssen diese mit 50 Prozent kommunal gegenfinanziert werden, wie es in einer Mitteilung heißt. So sollen landkreisweit insgesamt drei Millionen Euro mobilisiert werden. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, eine entsprechende Förderrichtlinie zu erarbeiten.

Einigkeit zwischen Christ- und Sozialdemokraten sowie der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) besteht auch darin, die Eigenkapitalausstattung bei der Baugenossenschaft in Höhe von drei Millionen Euro zu erhöhen. Auch die Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft (oleg), an der der Landkreis beteiligt ist, soll sich künftig nicht mehr nur um Gewerbeflächen, sondern zusätzlich auch um Wohnbauflächen kümmern.

Auch in der Forderung der SPD vom 11. Dezember war von drei Bausteinen die Rede: Erstens ein Wohnungsfonds des Landkreises, zweitens eine Erhöhung des Eigenkapitals der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück (BGLO), und drittens sollte die oleg auch Flächenmanagement für den Wohnungsbau betreiben.

Nur drei Tage danach hatte am 14. Dezember überraschend auch Landrat Michael Lübbersmann (CDU) Millionen für den Wohnungsbau gefordert. Er hatte vor zwei Monaten vor allem von einer Unterstützung der BGLO gesprochen. Dabei sei ihm eine enge Abstimmung mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden wichtig, da nicht überall akuter Handlungsbedarf für Neubaumaßnahmen im sozialen Wohnungsbau bestehe. Er hatte vorgeschlagen, dass sich der Landkreis an der BGLO-Tochtergesellschaft BGLO Wohnen GmbH mit 49 Prozent beteiligen soll. Bislang war die BGLO Wohnen eine 100-prozentige Tochter der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück und damit der Genossenschaft, an der der Landkreis bislang lediglich mit 1,5 Prozent beteiligt war. Über die neue Beteiligung des Landkreises sollte die notwendige Kapitalausstattung der BGLO Wohnen GmbH sichergestellt werden. Damit stand fest, dass der Landkreis Millionen investieren müsste, um Lübbersmanns Pläne in die Tat umzusetzen. Einen konkreten Betrag nannte Lübbersmann im Dezember aber noch nicht.

FDP-Kreistagsfraktionschef monierte, dass eine gemeinsame Pressemitteilung der Regierungskooperation im Kreistag aus der CDU/FDP/CDW-Gruppe und der SPD/UWG-Gruppe veröffentlicht wurde, in der vorgegeben wurde, dass eine Einigung auch mit der FDP erzielt worden sei. Er betonte: „Das, was von der CDU da herausgegeben wurde, stimmt nicht.“ Die Mitteilung sei nicht mit der FDP abgestimmt worden. Er bekräftigte, dass die FDP einen Antrag auf Aufstockung des Eigenkapitals der BGLO aus Kreismitteln ablehnen wird.

FDP für Zuschüsse für günstigeres Bauland

Seestern-Pauly kommentierte den Vorschlag für den Wohnungsfonds: "Ob wir dem zusätzlich nun aufgelegten Fonds für bezahlbaren Wohnraum und städtebauliche Entwicklung mit einem Volumen von 1,5 Millionen Euro zustimmen können, hängt maßgeblich von der Ausgestaltung der Förderrichtlinie seitens der Verwaltung ab, da die gefundene Formulierung viel Platz für Interpretationen lässt. " Wenn es darum gehe, Bauland mittels des Zuschusses vergünstigt am Markt anzubieten, damit es bei den aktuellen Rahmenbedingungen überhaupt möglich werde, bezahlbares Wohnen zu realisieren, werden die Freien Demokraten seinen Angaben zufolge aber zustimmen. Es gehe darum, dass Bauland geschaffen wird, welches ansonsten auf Grund von Altlasten oder Maßnahmen zum Hochwasserschutz gar nicht oder nur im hochpreisigem Segment am Markt zu positionieren wäre. "Wenn die Richtlinie jedoch eine Subventionierung bereits bestehender kommunaler Baugenossenschaften durch die Hintertür ist, lehnen wir diese ab", prognostizierte Seestern-Pauly.

Noch im September 2018 hatten Sozial- und Christdemokraten einen gemeinsamen Beschluss gefasst, die Schaffung von Wohnraum im Landkreis lediglich beratend zu unterstützen. Anfang Dezember gab der Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück, Horst Baier (SPD), bekannt, als unabhängiger Landratskandidat anzutreten, der die finanzielle Unterstützung des Wohnungsbaus zum Topthema seines Wahlkampfs machen wollte. Nur zwei Wochen später sprachen sich nach den Sozialdemokraten schließlich auch die Christdemokraten dafür aus, die Gemeinden beim Wohnungsbau nicht nur beratend, sondern auch finanziell zu unterstützen.