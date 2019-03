Der Paragraph 219a StGB wird weiter heiß diskutiert. Mit dem Kompromiss der Großen Koalition sind viele unzufrieden. Foto: Christian Ohde

Osnabrück. Am Paragraf 219a scheiden sich die Geister. Nachdem der Bundestag in einem Koalitionskompromiss das Werbeverbot für Abtreibungen reformiert hat, setzen sich Oppositionsparteien weiter dafür ein, die Vorschrift im Strafgesetzbuch ganz zu streichen. Und auch in Osnabrück und Umgebung sind Akteure mit der neuen Beschlusslage nicht zufrieden – aus verschiedenen Gründen.