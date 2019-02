Osnabrück. Der Osnabrücker CDU-Chef Fritz Brickwedde begrüßt, dass im vergangenen Jahr mehr Abschiebungen in Osnabrück vollzogen wurden, fordert aber noch mehr Konsequenz: „Der Rechtsstaat muss durchgesetzt werden.“

„Wir helfen Menschen in Not, politisch Verfolgten und Bürgerkriegsflüchtlingen. Wer aber aus anderen Gründen kommt und kein Bleiberecht hat, muss Deutschland verlassen.“ Mit diesen Worten wird CDU-Vorsitzender Fritz Brickwedde in einer Mitteilung der CDU zitiert. Brickwedde fordert: „Der Rechtsstaat muss gegenüber jedermann durchgesetzt werden. Das aber ist in Osnabrück nicht der Fall.“

Wie aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion hervorgeht, waren im vergangenen Jahr 396 Menschen ausreisepflichtig. In 74 Fällen leitete die Stadtverwaltung eine Abschiebung ein. 51 Menschen wurden tatsächlich in ihre Herkunftsländer oder ein anderes EU-Land gebraucht. In 23 Fällen scheiterte die Abschiebung.

Brickwedde begrüßt, dass die Quote der „erfolgreichen Abschiebungen“ im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. 2017 waren von 142 eingeleiteten Abschiebungen 53 tatsächlich durchgeführt worden, 89 scheiterten.

Sandra Solf, Fachbereichsleiterin Bürger und Ordnung, hat eine einfache Erklärung für die steigende Quote der vollzogenen Abschiebungen: Den Betroffenen wird der Termin der zwangsweisen Heimreise seit Anfang 2016 nicht mehr mitgeteilt. Früher hätten Betroffene nach der Abschiebe-Ankündigung ihre Aufenthaltsorte gewechselt und seien „in der Regel am Tag der Maßnahme nicht angetroffen worden“, schreibt Solf in ihrer Antwort an die CDU. In anderen Fällen hätten sich Flüchtlinge der Hilfe von Unterstützern bedient, „welche die Maßnahme vereitelten“. So haben Aktivisten im Juli 2018 die Abschiebung eines 34-jährigen Mannes aus Pakistan zunächst verhindert. Er reiste später freiwillig aus, in der Hoffnung, später einmal legal nach Deutschland zurückkehren zu können.

„Es ist gut, dass geplante Maßnahmen nicht mehr angekündigt werden“, so Fritz Brickwedde. Trotzdem bleibe es eine „fortwährender Missstand, dass immer noch so viele Heimführungen scheitern“. Nach Auffassung der CDU bleibt „die Akzeptanz in der Bevölkerung für das Asylrecht und den Schutz von Bürgerkriegsflüchtlingen nur erhalten, wenn der Rechtsstaat konsequent gegenüber jedermann durchgesetzt wird“.