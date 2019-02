Osnabrück. Überraschung beim Dead Or Alive-Poetry-Slam der Lagerhalle im Osnabrücker Theater am Domhof: Schauspieler Daniele Veterale setzte sich als am Ende erstaunlich milder Klaus Kinski gegen die lebenden Dichter durch.

„Dead Or Alive“, tot oder lebendig heißt es einmal im Jahr im stets ausverkauften Theater am Domhof, wenn dort ein ungleicher Dichter-Wettstreit über die Bühne geht. Vier lebende, zeitgenössische Poetry-Slammer lesen dabei ohne jegliche Requisiten eigene Werke vor, während ebenso viele Schauspieler in die Rolle verstorbener Autoren schlüpfen und deren Texte mit sämtlichen theatralischen Mitteln präsentieren dürfen. Diejenigen „Living Deads“, die diesmal ihr Moderatorenpate Simon Niemann mit reichlich Theaternebel aus der Dichtergruft ins Rampenlicht emporsteigen ließ, führten zunächst einmal zu von DJ Art eingespielten „Ghostbusters“-Klängen einen effektvollen Untotentanz auf.

Rebellisches Jodeln

Als erster der von Moderatorenkollege Andreas Weber ausgesuchten Verfechter des reinen Wortes brach Jann Watjes aus Paderborn eine Lanze für Veganer, die nicht nur, weil sie „kleine Kuhkinder“ vor dem Döner-Spieß bewahren, „auch gemocht“ werden wollen. Seine Neu-Bochumer Kollegin Theresa Hahl ließ zu einem tiefgründig poetischen Text, in dem sie „wahre Begebenheiten“ mit „Luftgedanken“ verzierte, die Haustürschlüssel des Publikums klimpern. Als bekennende Menschenfeindin las die Marburgerin Julia Szymik einen Brief an ihre kleine Schwester vor, der mit dem Gedanken spielte, die Zeit zurückdrehen zu können, um eine gemeinsame Kindheit mit weniger „autistischen Tagen“ nachzuholen. Micha Ebeling aus Berlin trug schließlich nicht nur eine stimmgewaltige Hommage an „rebellische Schweizer Naturjodler“ vor, sondern auch den dazugehörigen, am Ende irrwitzig wild aufdrehenden Hintergrundtext darüber, wie er „von einer Toblerone das Jodeln lernte“. Die Publikumsjury kürte ihn dafür zum Sieger der Lebenden.

Im Lager der toten Dichter verkörperte Hannah Walter die Schriftstellerin Irmgard Keun, die mit verblüffend einfachen Rezepten das „System des Männerfangs“ erläuterte - illustriert durch einen zufrieden im Vogelkäfig gefangen gehaltenen Feuerwehrmann. Mick Riesbeck rezitierte als Georg Kreisler mit Hornbrille und Bierbauch den politisch erstaunlich aktuellen Text „Meine Freiheit, deine Freiheit“ und Benjamin Martin schlüpfte in Holzschuhe und die Rolle von Wilhelm Buschs Witwe Bolte, der die „bösen“ Kinder Max und Moritz einen Streich spielen.



Liebevolles Gebrüll

Das Publikum am meisten überzeugt hat aber Daniele Veterale mit seiner differenzierten Klaus Kinski-Darstellung, die im Finale auch über den siegreichen, seinerseits kinskiesk wütenden Poetry-Slammer erhaben war, der für seine provokanten politischen Unkorrektheiten sogar einige Buh-Rufe aus dem Publikum erntete. Überraschend milde war dagegen der notorische Choleriker Kinski, der mit seinem Pamphlet „Jesus Christus Erlöser“ plötzlich Liebe predigte. Vor der Pause hatte er noch mit seinem Gebrüll sogar das Moderatorenduo vor Schreck von ihren Sitzsofas gerissen. Sein Darsteller stellte klar, dass der 1991 verstorbene Kinski zwar „ein Riesenarschloch“ gewesen sei, in seinen Texten aber „viel Liebe und Zärtlichkeit“ stecke. Dass Autor und Text mitunter im Widerspruch zueinander stehen, hat Daniele Veterale an diesem prägnanten Beispiel vortrefflich gezeigt.