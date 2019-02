Osnabrück . Als anrührende Inszenierung ging am Samstag die Premiere der neuen Oskar-Produktion "Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt" im ausverkauften Osnabrücker Emma-Theater über die Bühne.

Wenn Maulina mault, kann das schon mal Stroboskopeffekte auslösen. Dann reißt sie in ohnmächtiger Wut den Mund auf, macht ziellose Bewegungen und fällt schließlich zu Boden. So ist das jedenfalls, als Maulina herausfindet, dass Papa Juri mit der doofen "Flamingofrau" zusammengezogen ist.

Wenn die Mutter stirbt

Wie geht eine anfangs Zehnjährige mit der Trennung ihrer Eltern um? Und wie bewältigt sie Krankheit und Sterben der Mutter? Mit Freundschaft, familiärem Rückhalt und ganz viel Fantasie. Um all das geht es in "Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt", der neuen Produktion des "Jungen Theaters Stadt und Landkreis Osnabrück", kurz Oskar genannt.

Aus der Bühnenfassung, die Autor Finn-Ole Heinrich mit Dita Zipfel aus seiner gleichnamigen Buch-Trilogie erstellt hat, entwickelten Regisseurin Birga Ipsen ("Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums"), Dramaturgin Karin Nissen-Rizvani und Regieassistentin Feline Reisberg eine anrührende 65-minütige Inszenierung für ein Publikum ab zehn Jahren.

Energiebündel in der Hauptrolle

In der Titelrolle konnte Energiebündel Johanna Franke emotional aus dem Vollen schöpfen, wenn sie maulte, trotzig brüllte, mit Schulfreund Paul den untreuen Vater beschattete oder verzweifelt nach einem Wundermittel für die kranke Mutter suchte. Heimkind Paul wurde von Soheil Emanuel Boroumand mit Kapuzenjacke und linkischer Körperhaltung überzeugend dargestellt. Seine Vielseitigkeit zeigte Boroumand auch als ratgebender "General"-Großvater, als Vater Juri sowie als Arzt, der Mutter Klara mitteilt, dass sich ihr Zustand verschlechtert hat. Im Part der Mutter agierte Rébecca Marie Mehne warmherzig-temperamentvoll und behielt auch im Rollstuhl Humor und Lebenslust, was durch ihre Kopfbedeckung aus bunten Schmetterlingen betont wurde (Bühne, Kostüme: Janine Hagedorn).

Nicht weniger fantasievoll war das Bühnenbild, in dem künstliche Raben zu "Spionagevögeln" mutierten, Maulinas ungeliebtes neues Zuhause "Plastikhausen" als vielseitig verschiebbare Kistenlandschaft erschien und das "kaputte Königreich Mauldawien" als Schattenwand mit comicartiger Kulisse. Hinter dieser surrealen Wand agierten die Darsteller zeitweise als Schattenspieler (Schattenchoreografie: Ayaka Kamei) und machten so Maulinas Innenwelt sichtbar. Von dieser Wand riss Vater Juri am Ende den Vorhang weg, um den Weg frei zu machen für Maulinas neues Leben.

Nächste Aufführungen am 19., 26. und 27. Februar, jeweils um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr im Emma-Theater.