Osnabrück. Die Kinobranche schlägt Alarm. Im vergangenen Jahr sanken die Besucherzahlen bundesweit um beachtliche 13,9 Prozent. Wie konnte das denn passieren? Und vor allen Dingen – wie ist die Situation in den Osnabrücker Kinos? Deutlich besser, wie wir uns versichern ließen.

„Vorsicht – Rush Hour!“ Wer die Filmpassage Osnabrück lediglich als überdachte Abkürzung zwischen Kommenderiestraße und Salzmarkt benutzt, kann schon mal eine für den ersten Moment rätselhafte Begegnung haben. Und noch während man überlegt, wie die Worte jener wildfremden Person im Eingangsbereich gemeint gewesen sein könnten, wird einem wieder bewusst, warum die Filmpassage Filmpassage heißt. Unzählige Kinogänger tummeln sich im Foyer, vor den Kassen, kaufen Popcorn und laufen in Gruppen kreuz und quer durcheinander auf dem Weg zu ihrem Kinosaal. Da kann sich gerade am Wochenende die vermeintliche Abkürzung auf dem Weg zur Bushaltestelle schon mal als böse Falle entpuppen.

13,9 Prozent weniger Tickets

Sieht so jene Krise aus, die die Kinobranche nach offiziellen Zahlen gerade durchschreitet? Die von der Filmförderungsanstalt veröffentlichte „FFA-Kinobilanz 2018“ offenbart für Deutschland jedenfalls alarmierende Zahlen. Demnach wurden im vergangenen Jahr 13,9 Prozent weniger Tickets als im Vorjahr verkauft, der Umsatz brach um 14 Prozent ein. „Ähnlich schlechte Zahlen gab es zuletzt 1992, als 105,9 Millionen Tickets verkauft wurden“, heißt es in dem Bericht.

Zurück nach Osnabrück. Das Foyer des Cinema Arthouse gleicht mal wieder einem Wimmelbild. Nicht nur Samstagabends. Auch während der Woche und am Sonntagvormittag drängen die Besucher in Scharen in die regulären und natürlich in die Sondervorstellungen. Ausverkaufte Veranstaltungen sind keine Seltenheit. Wie sieht es hier aus im Vergleich zum bundesweiten Besucherrückgang?



„Cinema Arthouse und Filmtheater Hasetor haben das Jahr 2018 entgegen dem Trend sogar mit einem ganz leichten Plus abgeschnitten“, verrät Geschäftsführer Hermann Thieken im Gespräch mit unserer Redaktion. Und ergänzt, dass sowieso „viele Arthouse-Kinos bundesweit deutlich stabiler im Besucherverhalten waren, als der allgemeine Markt“.

Die Betreiber der Filmpassage sowie vom Cinestar, das mit seiner unvorhergesehenen dreieinhalbmonatigen Schließung von Mai bis August einen Sonderfall einnimmt, haben leider nicht auf unsere Anfragen reagiert. Aber unterm Strich scheint Osnabrück dem allgemeinen Negativtrend klar zu trotzen.

Biergarten statt Filmpalast

Am bundesweiten Rückgang der Zuschauerzahlen trägt natürlich der vergangene Rekordsommer eine Mitschuld, den man lieber in Biergärten als in geschlossenen Räumen verbracht hat. Und auch die Fußball-Weltmeisterschaft hat - wie alle vier Jahre - ihre Spuren hinterlassen.

Anzeige Anzeige

Aber was den deutschlandweiten Umsatz- und Besucherrückgang betrifft, da können Rekordsommer und Fußball-WM nicht die alleinigen Gründe für die allgemeine Misere sein. Und auch Streaming-Dienste wie Netflix stellen allen Unkenrufen zum Trotz kaum eine Gefahr für die Kinolandschaft dar. So habe „eine Studie der Filmförderungsanstalt gezeigt, dass gerade Netflix-Abonnenten sehr Film-affin und fleißige Kinogänger sind“, betont Thieken.

Ganz offenbar mangelte es im vergangenen Jahr statt dessen an guten massenkompatiblen Filmangeboten. Wenn schon ein Baumarkt-Erotikfilmchen wie „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“ auf Platz drei der deutschen Jahrescharts landet, dann muss man sich über die Qualität der restlichen Blockbuster-Anstrengungen keinen weiteren Illusionen hingeben.

Da ist es dann auch gerade in einer Studentenstadt wie Osnabrück kein Wunder, wenn insbesondere Arthouse-Angebote wie derzeit beispielsweise „Green Book“ für volle Säle sorgen. „Zuschauerschwund?“ Die Kassiererin im Filmtheater Hasetor wirkt angesichts der Frage etwas irritiert. „Gerade am Wochenende ist davon wirklich nichts zu spüren!“