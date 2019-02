Georgsmarienhütte. Ab März bietet der Landkreis Osnabrück in Melle und Bersenbrück Motorrad-Sicherheitstrainings an.

Mit steigenden Temperaturen starten in den nächsten Wochen viele Motorradfahrer in die neue Fahrsaison. Um die Eingewöhnung zu erleichtern, bietet der Landkreis auch in diesem Jahr verbilligte Motorrad-Sicherheitstrainings an.

Verbilligte Tarife

Jeder Teilnehmer wird mit 30 Euro unterstützt, was den tatsächlichen Betrag von 95 Euro auf 65 Euro reduziert. Fahranfänger zwischen 18 und 25 Jahren zahlen sogar nur 45 Euro. Inhaber der Ehrenamtskarte können gegen Vorlage dieses Nachweises kostenlos am Training teilnehmen.

Nur Motorradfahrer

Teilnahmevoraussetzung ist der Führerschein der Klasse A und der Besitz einer eigenen Maschine. Keine Rolle spielt, ob man Fahranfänger, Wiedereinsteiger oder ein alter Hase ist.

Verkehssicherheit

Hintergrund der Fahrsicherheitstrainings für Motorradfans ist, dass der Landkreis einen wichtigen Beitrag für mehr Verkehrssicherheit leisten will, sagte Kreisrat Winfried Wilkens bei der Vorstellung des Konzeptes in Georgsmarienhütte. „Selbst wer anständig und vernünftig fährt, ist als Motorradfahrer überdurchschnittlich gefährdet.“

Die Zahl der Motorradunfälle ist im Landkreis Osnabrück gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Fünf Kradfahrer kamen auf den Straßen ums Leben. „Das ist knapp ein Drittel aller Verkehrstoten im Landkreis“, so Wilkens.

Grundfahrtechniken

Geleitet werden die Fahrtrainings von ausgebildeten Sicherheitstrainern. Sie kommen vom Institut für angewandte Verkehrspädagogik und der Landeswacht Niedersachsen. „In den Übungen geht es um Grundfahrtechniken, wie dem Langsamfahren, Bremsen und Ausweichen“, schilderte Marc Hoffmann, einer der drei Trainer.

Ebenso schult man in den Trainings durch Kreisfahrten die Blickführung sowie verschiedene Stile der Kurventechnik. „Die Stunden sind eine gute Gelegenheit, sich mit dem Motorrad auseinanderzusetzen“, sagte Hoffmann.

Verbunden sind die Trainings mit dem Appell, sich auf beliebten Strecken im Kreisgebiet an die Regeln zu halten. Dazu gehört auch, sensibel für die Ruhebedürfnisse der Anwohner an diesen frequentierten Routen zu werden.

Termine

Die Trainings werden nur für Motorradfahrer und an zwei Standorten angeboten. In Bersenbrück sind die Termine am 23., 24, 30 und 31. März, am 21. und 22. April, am 30. Mai sowie am 8., 10., und 29. Juni. In Melle finden Trainings am 24., 30. und 31 März, am 7., 13., 19., 20. und 28. April sowie am 25. Mai und 16. Juni statt. Das Training dauert jeweils von 9 bis 16.30 Uhr.

Anmeldungen: manfred.motzek@landkreis-osnabrueck.de