Osnabrück. Drei Männer und eine Frau sind angeklagt, im vergangenen Jahr einen Kiosk an der Augustenburger Straße in der Osnabrücker Weststadt überfallen zu haben. Am zweiten Prozesstag beim Landgericht Osnabrück äußerten sich die Angeklagten jetzt selbst zu den Vorwürfen – und zeigten sich dabei geständig.

"Ich hatte Geldprobleme. Wir haben geguckt, was man am Besten ausrauben kann, möglichst weit entfernt von einer Polizeiwache", erklärte der 22-jährige Hauptangeklagte. Er war es, der die Tat am 13. April 2018 aktiv ausgeführt hatte, während ihn die anderen dabei unterstützten. Bei seinen Komplizen handelt es sich um eine 23-jährige Frau aus Osnabrück sowie zwei Männer aus Wallenhorst und Osnabrück, einer 20 und einer 23 Jahre alt.

Alle vier Angeklagten räumten ihre Beteiligung an dem Überfall ein. Allerdings widersprachen sich ihre Aussagen teilweise deutlich – und auch im Vergleich mit ihren ursprünglichen Angaben gegenüber der Polizei zeigten sich Unterschiede. Dabei geht es vor allem darum, ob die anderen drei Angeklagten schon vor der Tat wussten, dass der 22-Jährige ein Messer mitgenommen hat. Diese Frage spielt im Falle eines Schuldspruchs eine wichtige Rolle bei der Strafzumessung. Außerdem war sich das Quartett nicht darüber einig, wer welchen Anteil an den erbeuteten 950 Euro bekommen hat.

Zunächst sagte der 22-Jährige aus. Er hatte sich im Juli freiwillig der Polizei gestellt und den Beamten die Namen der drei anderen genannt. Er habe damals keinen festen Wohnsitz gehabt und bei dem 23-Jährigen gewohnt. Sie hätten nachmittags auf dem Handy nachgesehen, welches Geschäft man wohl am besten ausrauben könne. Sein Komplize, der bei dem Überfall mit in den Kiosk gegangen und an der Tür stehengeblieben sei, habe den Kiosk in der Weststadt als lohnenswertes Ziel ausgemacht. Das Messer stamme aus der Küche des 23-Jährigen, und dieser habe es ihm auch gegeben. "Ich habe das Messer aber lediglich nur als Bedrohung einsetzen wollen."

Vorher ausgekundschaftet

Die junge Frau, die später als Fahrerin fungierte, habe den Kiosk bereits am Nachmittag ausgekundschaftet, berichtete der junge Mann. Sie habe ein Getränk gekauft und dabei nachgesehen, ob es eine Kameraüberwachung gibt. Der eigentliche Überfall sei dann so abgelaufen, dass er am späten Abend in den Kiosk gestürmt und "Geld her, Kasse her, das ist ein Überfall" gerufen habe. Dabei habe er mit dem Messer in die Richtung der Angestellten gezeigt.

Zumindest dieser Teil der Aussage wurde vor Gericht schnell widerlegt: Die Vorsitzende spielte eine Sequenz des Überwachungsvideos vor – es gab sehr wohl eine Überwachungskamera. Darauf ist eindeutig zu sehen, wie der Angeklagte mit dem Messer in Richtung der Hand der Angestellten sticht, nachdem diese versucht hat, einen Alarmknopf zu drücken.

Er habe vor der Tat Alkohol getrunken und "ein bisschen Gras" geraucht, berichtete der 22-Jährige. Sechs halbe Liter Bier seien es gewesen und vier oder fünf Joints. Aber nicht nur er, sondern auch seine Mitangeklagten hätten vorher Drogen genommen beziehungsweise Alkohol getrunken. Dass sein Komplize an der Tür stehenblieb, sei zuvor so verabredet worden, denn der 23-Jährige sei erst kurz vor der Tat aus dem Gefängnis entlassen worden.

Nachdem sich die Mitarbeiterin des Kioskes weigerte, das Geld auszuhändigen, habe er kurzerhand die gesamte Kasse herausgerissen, erzählte der 22-Jährige. Diese sei zunächst in einem Gebüsch am Heger Friedhof versteckt und später dort aufgebrochen worden.

Nur im Auto gesessen

"Allgemein war ich dagegen", sagte der 20-Jährige, der während der Tat zusammen mit der Fahrerin in einer Nebenstraße im Auto sitzen geblieben war. "Ich sollte nichts machen, ich war nur mittendrin." Von dem Messer habe er nichts gewusst und im Übrigen gehofft, dass die beiden anderen die Tat gar nicht ausführen würden. Als dann die Kasse in den Kofferraum des Wagens gepackt worden sei, habe er Angst bekommen, dass sich darin ein Peilsender befindet.



Die Fahrerin, die sich zwischendurch bei der Polizei gemeldet hatte, um sich bei der Mitarbeiterin des Kioskes zu entschuldigen, betonte, dass sie selber erst nach der Tat davon erfahren habe, dass ihr Mitangeklagter dabei ein Messer eingesetzt hatte.

Der 23-Jährige, der an der Tür gewartet hatte, widersprach der Behauptung, dass das Messer aus seiner Wohnung stammte. Sein Komplize habe einen Beutel mit Utensilien dabei gehabt. Darin habe sich offenbar auch die Waffe befunden. Nach der Tat habe er seinen Komplizen gefragt, ob dieser "blöd im Kopf sei", mit einem Messer herumhantiert und sogar zugestochen zu haben.

Therapie empfohlen

Ein Gutachter bescheinigte dem 22-Jährigen und dem 23-Jährigen, gleich von mehreren Drogen abhängig zu sein. Beide seien aber voll schuldfähig, und es liege auch keine Persönlichkeitsstörung vor, betonte er. Wenn sie sich einer zweijährigen Drogentherapie unterziehen würden, sehe er für sie positive Zukunftsaussichten. "Ohne Therapie ist zu erwarten, dass es zu weiteren Taten kommt." Beide Angeklagten hätten bereits erklärt, sich helfen lassen zu wollen.

Den Tatablauf bestätigte schließlich auch ein Zeuge, der zur Tatzeit Kunde des Kioskes war. Befragt wurde auch die Mitarbeiterin des Kioskes. "Gibt es nicht", habe sie dem Täter beschieden, als dieser Geld von ihr verlangt habe. Der Angeklagte sei daraufhin gleich auf sie losgegangen und habe versucht, sie mit dem Messer zu stechen und sie nur um einen Zentimeter verfehlt. Verkraftet habe sie den Überfall bis heute nicht. Der Kiosk würde jetzt bereits um 20 Uhr schließen, Nachbarn würden sie abends zum Auto begleiten. Früher habe sie immer geschlafen wie ein Murmeltier, heute leide sie unter Schlafstörungen.